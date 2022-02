Tournée Pokémon GO Johto : date, durée, prix, éditions et avantages

MoPei Phone Swing Device for Steps Challenge Making Steps to Hatch Eggs in Pokemon Go

Idéal pour les personnes qui n'ont pas le temps ou l'énergie pour obtenir vos mesures recommandées. Le berceau à bascule est utile si vous faites des défis d’entreprise. Le shaker de téléphone simule les étapes sur Google Fit ou Apple Health et il s'adapte à tout appareil iOS et Android, comme votre iPhone, Google Pixel, Samsung ou Fitbit montres (assurez-vous que vous installez votre téléphone correctement). Il peut gagner 8700 pas en une heure. sans jamais en prendre un, il est bon pour éclore des œufs dans Pokémon Go et de tricher votre chemin à 10 000 pas en peu de temps. Ce compteur de pas est un appareil Plug and Play qui peut être alimenté par une banque d'alimentation ou un ordinateur portable avec le câble USB, ou des piles AA. Remarque : il ne peut pas être utilisé avec un chargeur rapide 9 V/12 V. Service 24/7 garanti. Pour toute question ou inquiétude, veuillez cliquer sur le bouton Contacter le vendeur.