Elden Ring : comparaison graphique, performances et FPS, où ça marche mieux ?

Elden Ring est le protagoniste de la semaine, du mois et, qui sait, peut-être aussi de l’année 2022 dans le monde du jeu vidéo. Les nouveautés de FromSoftware sont déjà disponibles dans le monde entier et sous la condition d’un chef-d’œuvre, comme nous l’avons conclu dans notre examen, mais sur quelle plate-forme fonctionnent-elles le mieux ? L’analyse technique est désormais une habitude, alors voyons ce que les experts du domaine disent de l’opus magnum de Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring, avec une loupe : FPS, résolution et plus sur PlayStation, Xbox et PC

Digital Foundry, la page matérielle spécialisée d’Eurogamer, souligne que dans les versions PS5 et Xbox Series X, la fréquence d’images par seconde varie entre 45 et 60 en mode performance ; tandis qu’en mode qualité (résolution plus élevée au détriment de la fréquence d’images), il peut varier entre 30 FPS et 60 FPS. Selon le média britannique, Elden Ring fonctionne généralement mieux sur PS5, mais il ne prend pas en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable), mais est fixe. Ils recommandent de jouer à la version PS4 si nous voulons un 60 FPS stable. Circonstance curieuse.

La version PC (version 1.02), quant à elle, est le premier jeu DirectX 12 de FromSoftware et présente des problèmes FPS « graves » ; y compris le bégaiement sur certains actifs. Pour le reste, sur des ordinateurs haut de gamme il est possible de jouer au dessus de 60 FPS. Possibilité d’amélioration dans la version informatique.

The Bit Analyst : comparaison PS4, PS5 et PS4 Pro

La chaîne El Analista de Bits propose désormais la comparaison graphique détaillée d’Elden Ring disponible pour visualisation dans ses versions pour consoles PlayStation (PS4, PS4 Pro et PS5). En gros, ce sont les résultats avec le correctif de version appliqué.

PS4 : 1080p à 30 FPS — Poids : 43,64 Go

PS4 Pro : 1800p à 30 FPS (résolution dynamique et framerate déverrouillé) — Poids : 43,64 Go

Mode Performance PS5 : 2160p à 30 FPS (fréquence d’images déverrouillée) — Poids : 44,80 Go

Mode Qualité PS5 : 1620p à 60 FPS (résolution habituelle) — Poids : 44,80 Go

Elden Ring est désormais disponible dans le monde entier en format physique et numérique pour les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC.

Références | fonderie numérique ; L’analyste de bits