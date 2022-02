Knockout City sera gratuit (free-to-play) et est séparé d’EA ; déclaration officielle

Knockout City, le titre de combat en équipe multijoueur basé sur le ballon chasseur, deviendra un jeu vidéo gratuit au printemps prochain dans le cadre d’un modèle commercial gratuit (y compris les achats intégrés). Velan Studios, l’équipe en charge du titre, annonce également qu’elle se dissocie d’EA et affronte le présent et l’avenir de son travail en toute indépendance ; bien que les deux parties se disent au revoir volontiers.

Velan Studios n’a pas proposé de date de sortie exacte pour Knockout City en format free-to-play pour les plateformes sur lesquelles il est disponible (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC sur Steam et Epic Games Store), mais il a publié un message détaillé directement adressé à la communauté où ils disent au revoir à EA, ce qui leur a donné l’opportunité de faire partie du label EA Originals, et d’expliquer à quoi ressemblera Knockout City à partir de ce printemps ; à partir de la deuxième année de via le jeu.

Knockout City s’ouvre à tous et sur toutes les plateformes : ce qui nous attend

« Lorsque la saison 5 se terminera et que la deuxième année de Knockout City commencera, nous le ferons avec quelque chose d’aussi important que révolutionnaire : ce printemps, à partir de la saison 6, Knockout City sera gratuit pour tout le monde ! En tant que tel. On va biffer le prix pour toucher des millions de nouveaux joueurs à travers le monde », explique le studio canadien, qui était aussi aux manettes de Mario Kart : Live Circuit pour Nintendo Switch en 2020, dans le communiqué.

Être auto-publié signifie que la gestion et la communication du jeu dépendront désormais de Velan Studios, qui s’engage à accorder beaucoup plus d’attention à sa communauté avec une relation plus étroite. « Bien sûr, nous voulons remercier du fond du cœur les fans inconditionnels qui ont acheté le jeu et qui sont avec nous, nous apportant leur soutien total depuis le « day one ». Votre dévouement et votre loyauté nous ont inspirés pour continuer à développer et à faire grandir le monde de ce jeu. » « Sans vous, nous ne serions pas où nous sommes. »

Cadeau pour ceux qui ont initialement acheté Knockout City

« La communauté est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons créé un pack de fidélité spécial pour la saison 6, spécialement pour ceux qui ont acheté le jeu avant la sortie de la saison 6, qui contiendra un équipement légendaire exclusif, des bonus d’XP et 2 000 Hologreens. » , Indique Velan pour ceux qui ont acheté le titre dans sa phase actuelle en tant que jeu payant.

Velan reconnaît qu’ils ont « beaucoup de travail en attente », à la fois visible et invisible. Bientôt, ils offriront plus de détails sur cette nouvelle étape passionnante pour eux. De nouveaux contenus, fonctionnalités et détails arrivent, comme des balles (dont une spéciale), des cartes et plus encore.

Knockout City est disponible numériquement pour les consoles PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC.

