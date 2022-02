Elden Ring, pourra-t-on y jouer sur Steam Deck ? Vérifier son fonctionnement

Elden Ring est maintenant disponible dans le monde entier pour Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 et PC. Pas en vain, les fans de FromSoftware qui ont réservé un Steam Deck ou envisagent de s’en procurer un dans le futur se demanderont s’il sera possible d’y jouer sur le nouvel appareil portable de Valve. La réponse est oui.

Elden Ring reçoit un tampon vérifié sur Steam Deck

et, Elden Ring sera compatible avec le Steam Deck. En effet, il ne sera pas seulement « Compatible », l’une des quatre catégories de compatibilité, mais il sera « Vérifié ». Cela signifie que le jeu est « entièrement fonctionnel », sans que le joueur ait à configurer quoi que ce soit. Selon l’utilisateur Wario64 sur Twitter, ce sont les résultats du test de compatibilité officiel Elden Ring sur Steam Deck.

Toutes les fonctionnalités sont accessibles lors de l’utilisation de la configuration de commande par défaut.

Le jeu affichera les icônes Steam Deck ; a été adapté à l’appareil.

L’interface est lisible sur l’écran sept pouces du Steam Deck.

Les paramètres graphiques du Steam Deck s’affichent bien sur le Steam Deck.

Bien que les données concernant le taux d’images par seconde ou l’ambition des performances du jeu au niveau graphique ne soient pas sorties, il faut espérer que ce label « Vérifié » répondra aux attentes de ceux qui souhaitent s’immerger dans le Middle Lands dans un appareil portable.

Le dernier né de FromSoftware est devenu l’un des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps et, ce qui est mieux, un travail qui pointe vers le groupe sélect de titres dont nous nous souviendrons pendant des années pour leur influence et leur idiosyncrasie. Un chef-d’œuvre, comme nous l’avons conclu dans notre analyse.

Elden Ring est désormais disponible dans le monde entier pour les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC.

Compatibilité de tous les types de jeux sur Steam Deck

Selon Valve, « L’équipe de révision de Steam Deck teste de nouveaux jeux chaque jour lorsqu’ils parcourent le catalogue Steam. » Ainsi, pendant des semaines et pour les prochains mois, la liste des jeux vidéo compatibles et/ou vérifiés sur Steam Deck ne cessera de s’allonger ; en fait, certains ne le sont pas mais le seront peut-être à l’avenir. Ce n’est pas parce qu’un jeu Steam n’est pas compatible avec le Steam Deck qu’il pourra fonctionner correctement à l’avenir.

Ci-dessous, nous détaillons les exigences de Valve pour recevoir l’icône Vérifié.

Vérifié : le jeu fonctionne parfaitement ; aucun réglage d’aucune sorte n’est nécessaire.

Jouable : le titre peut nécessiter quelques ajustements manuels pour être lu. « Par exemple, lorsque l’utilisateur doit sélectionner manuellement une configuration de contrôleur communautaire, utiliser l’écran tactile pour se déplacer dans un lanceur, etc. »

Non pris en charge : ce titre ne fonctionne pas actuellement sur le Steam Deck.

Inconnu : Ce titre n’a pas été vérifié, donc on ne sait pas s’il est jouable, vérifié ou non pris en charge.

Vérifiez si votre bibliothèque Steam est compatible avec Steam Deck

Si vous envisagez d’obtenir un Steam Deck, nous vous rappelons que Valve a activé cet outil pour vérifier en une minute combien de jeux de votre bibliothèque Steam sont compatibles avec Steam Deck.

source | Wario64