Elden Ring défie les métriques : nombre record sur Steam et Twitch lors de sa première

L’attente pour Elden Ring est réelle. Le nouveau jeu vidéo de FromSoftware, décrit comme un chef-d’œuvre dans cette maison et avec l’un des meilleurs Metacritic de tous les temps, a balayé sa première soirée. Le titre est en vente à partir de minuit ce vendredi 25 février, ce qui s’est traduit par une notoriété absolue à la fois sur Steam, la plateforme de Valve où il est disponible sur PC ; comme sur Twitch, le principal portail de streaming de jeux vidéo.

764 835 téléspectateurs à son apogée lors de sa soirée d’ouverture

Vers 02h00, heure de la péninsule espagnole, Elden Ring a enregistré un pic de 764 835 joueurs connectés à Steam, selon la base de données SteamDB. Il va sans dire qu’il s’agit du meilleur disque d’un jeu vidéo de la société japonaise FromSoftware, comme nous le détaillons ci-dessous ; mais la chose la plus remarquable est peut-être la comparaison de ces données avec le reste des jeux vidéo disponibles sur la plate-forme Valve.

Cette même base de données nous permet de voir qu’Elden Ring, avec une donnée susceptible de s’améliorer encore plus durant le week-end imminent, a signé le septième plus haut pic historique sur Steam ; derrière seulement PUBG, Lost Ark, Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, Cyberpunk 2077 et New World, respectivement.

Depuis sa première le matin dernier et au moment de la rédaction de cet article, les chiffres vertigineux de Lost Ark, le MMORPG d’Amazon Games, ne le semblent plus ; bien que le titre développé par Smilegate soit celui qui a connu le plus haut pic de joueurs au cours des dernières 24 heures.

Pic historique de joueurs connectés sur Steam depuis les jeux FromSoftware

La popularité de la formule des âmes en général et des jeux vidéo FromSoftware en particulier est indéniable. Son évolution au cours de cette dernière décennie a été directement proportionnelle à la croissance du studio, avec des noms aussi reconnus que Hidetaka Miyazaki. L’apport de From est incontestable dans les jeux vidéo d’action ; maintenant aussi un monde ouvert. C’est le nombre maximum de joueurs simultanés sur Steam des précédents titres de la maison japonaise.

Elden Ring – 764 835 joueurs simultanés Dark Souls III — 129 975 joueurs simultanés Sekiro: Shadows Die Twice – 125 315 joueurs simultanés Dark Souls II — 79 528 joueurs simultanés Dark Souls: Remastered – 24 501 joueurs simultanés Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 12 106 joueurs simultanés Dark Souls: Prepare To Die Edition — 11 259 joueurs simultanés

Elden Ring vise haut sur Twitch : 875 155 téléspectateurs de pointe à ses débuts

En ce qui concerne Twitch, avec un pic à plus de 875 155 spectateurs dans la nuit du jeudi 24 février au vendredi 25 février, c’est déjà le jeu FromSoftware avec les meilleures données sur la plateforme violette ; devant les 279 037 téléspectateurs de Sekiro.

Elden Ring ambitionne de devenir un jeu vidéo best-seller, mais aussi l’un des plus populaires sur les plateformes de streaming.

Elden Ring est désormais disponible dans le monde entier pour les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC.

