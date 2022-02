Grand Theft Auto : Trilogy anticipe de « nouveaux patchs » à partir de mars

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition continuera de recevoir le soutien de Rockstar Games. Cela a été confirmé par la société via son compte Twitter officiel. La communauté peut s’attendre à de « nouveaux correctifs » qui commenceront à arriver dans la semaine du 28 février au 6 mars.

« De nouveaux correctifs arrivent la semaine prochaine pour Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition sur toutes les plateformes. Nous apprécions la patience et le soutien de la communauté », explique Rockstar Games. L’ampleur des correctifs ou ce qu’ils corrigeront n’a pas été divulguée pour le moment.

De nouveaux correctifs arrivent la semaine prochaine pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur toutes les plateformes. Nous apprécions la patience et le soutien de la communauté. – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 24 février 2022

GTA : The Trilogy, une édition définitive controversée

Depuis sa commercialisation en 2021, cette The Definitive Edition de GTA : The Trilogy a été impliquée dans la polémique. En ce qui concerne la réception critique, la version Nintendo Switch a été le sixième pire jeu de l’année avec une moyenne de 47 sur 100. Le gameplay et les problèmes techniques ont été le déclencheur.

Quelques jours après son lancement, la société s’est excusée publiquement : « Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant. La franchise Grand Theft Auto et les jeux qui composent cette trilogie emblématique sont aussi spéciaux pour nous que pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces classiques n’ont pas été publiées dans un état qui réponde à nos normes de qualité, ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent. »

Take-Two, son éditeur, a affirmé quelque temps plus tard que les problèmes étaient « un cas isolé » au sein de sa norme de qualité. “Hemos tenido muy pocos fallos de calidad en la compañía, por lo que cada vez que nos hemos quedado por detrás desde el punto de vista de la calidad ha sido un caso aislado y pretendemos que siga siendo así”, decía Strauss Zelnick, consejero delegado de la compagnie.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

La source: Jeux de rock star