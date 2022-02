L’Ascent abandonne son exclusivité avec Xbox et fait le saut vers PS4 et PS5 en mars

The Ascent, le RPG d’action et de tir cyberpunk de Neon Giant et Curve Digital apparu à l’été 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, sort enfin de sa période d’exclusivité sur les consoles Xbox pour confirmer son lancement à la fois sur PS4 et PS5. Cela a été annoncé par les responsables, confirmant que le jeu vidéo sera disponible sur les consoles PlayStation le 24 mars ; Parallèlement à l’annonce, nous avons une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir en tête de cette nouvelle.

Nouveau DLC et mises à jour

De plus, ses créateurs ont annoncé une incitation à la réservation exclusive pour PlayStation avec un lance-roquettes à viseur laser dans la couleur bleue classique de la société japonaise, un clin d’œil clair à l’écosystème PlayStation. Arcade Berg, fondateur de Giant Games, a célébré l’annonce : « Nous avons été surpris par l’incroyable réponse que The Ascent a eu jusqu’à présent sur Xbox et PC, nous sommes donc ravis de proposer le jeu à un nouveau public de joueurs PlayStation », explique le concepteur de jeux vidéo suédois.

« Nous avons commencé à créer The Ascent parce que nous aimons créer des jeux et nous voulons partager ce que nous avons créé avec autant de joueurs que possible dans l’espoir que les gens prendront autant de plaisir à y jouer que nous en avons eu à le faire », conclut Berg.

D’autre part, et coïncidant avec l’annonce de The Ascent pour les systèmes PlayStation, un nouveau DLC pour la version Steam arrive sous le nom de Cyber ​​​​Warrior, qui comprend deux nouvelles armes, un nouveau style tactique, sept pièces d’armure et trois apparitions d’armes, le tout pour 4,99 euros. D’autre part, toutes les versions reçoivent le mode New Game + ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités telles que des augmentations de niveau d’expérience et d’armes.

source | Playstation