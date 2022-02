Gran Turismo 7 face à la réalité : c’est un retour à Willow Springs

Gran Turismo 7 montre une fois de plus comment ils transfèrent des pistes réelles vers l’environnement virtuel. Cette fois, le titre est mis devant la réalité sur le circuit de Willow Springs, situé à 130 kilomètres de Los Angeles. Vous pouvez voir la vidéo en haut de cette actualité.

Pendant la vidéo on peut voir un pilote professionnel faire le même parcours que le joueur du jeu vidéo. Au-delà des différences d’aspect du tracé, plus puni dans la vraie vie, Polyphony Digital a déplacé une grande partie des éléments qui entourent les abords du circuit, notamment sa monture caractéristique.

Willow Springs International Raceway est la plus ancienne piste permanente des États-Unis. Depuis sa construction en 1953, il a conservé toutes ses caractéristiques distinctives, telles que les changements d’élévation et les neuf courbes, presque toutes prises à grande vitesse.

Combien de circuits compte Gran Turismo 7 au lancement ?

Gran Turismo 7 propose plus de 90 mises en page dès le « day one ». La figure comprend des variantes de ces emplacements. Parmi les véritables circuits, nous pouvons trouver de grands noms de la scène internationale, tels que Laguna Seca, Suzuka, Monza, Interlagos et le toujours bien-aimé Nurburgring. et, nous pouvons aussi rouler sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Cependant, certains circuits adorés des fans reviennent pour ce septième opus. Le mythique Trial Mountain sera l’asphalte principal de l’offre fictive, à laquelle s’ajouteront Dragon Trail, High Speed ​​Ring et Deep Forest Raceway, entre autres. Grâce à ce lien, vous pouvez consulter la liste complète.

Source : communiqué de presse (PlayStation)