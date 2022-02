Annonce des jeux gratuits Xbox Series X|S et Xbox One avec Gold pour mars 2022

Xbox dévoile les titres sélectionnés pour participer au catalogue Xbox Live Gold durant le mois de mars. Quatre autres nouveaux jeux seront ajoutés sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs abonnés au service ou au Xbox Game Pass Ultimate. Nous vous disons ce qu’ils sont et quel délai ils prendront.

La Flamme dans le déluge

Tous les jeux gratuits avec Gold en mars 2022

The Flame in the Flood – Disponible du 1er au 31 mars sur Xbox Series X|S et Xbox One

Street Power Soccer – Disponible entre le 16 mars et le 15 avril sur Xbox Series X|S et Xbox One

Sacred 2 Fallen Angel – Disponible du 1er au 15 mars sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

SpongeBob’s Truth or Square – Disponible du 16 au 31 mars sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Au cours du mois de mars, l’inclusion de The Flame in the Flood se démarque, l’un des titres indépendants les plus populaires de ces dernières années. En revanche, Sacred revient avec son deuxième opus, actuellement compatible avec les deux générations après Xbox 360 : One et Series X|S.

Il vous est encore temps de racheter une partie de ceux offerts durant le mois de février. Jusqu’au 28 février, vous pouvez obtenir Broken Sword 5 The Serpent’s Curse et Band of Bugs. Au lieu de cela, Aerial Knight’s Never Yield restera jusqu’au 15 mars. Une fois qu’ils sont dans votre profil, ils resteront liés pour toujours tant que vous garderez votre abonnement actif.

Source : fil Xbox