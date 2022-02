Obtenez Civilization VI et 20 autres jeux de la saga pour moins de 15 euros

La saga stratégique Sid Meier’s Civilization est le nouveau protagoniste de Humble Bundle. La boutique propose un pack de plus de 20 articles, dont Civilization VI, le dernier opus de la série, ainsi que plusieurs de ses contenus téléchargeables. Pour un prix de 13,25 euros, il est également possible de mettre la main sur des titres tels que les versions complètes de Civilization III et Civilization IV, sans oublier Sid Meier’s Colonization, Sid Meier’s Starships ou encore Sid Merier’s Covert Action.

Comme d’habitude dans Humble Bundle, différents niveaux sont ajoutés. Ainsi, trois jeux vidéo sont proposés pour seulement 1 euro. Le pack 7 euros et le pack 11 euros ajoutent progressivement d’autres produits, jusqu’à atteindre la valeur de 13,25 euros.

Les 21 titres Sid Meier inclus dans le pack

La civilisation de Sid Meier VI

Sid Meier’s Civilization VI : Gathering Storm (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Pack de scénarios Vikings (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Pologne Civilisation & Scénario Pack (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Australie Civilisation & Scénario Pack (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Nubia Civilization & Scénario Pack (DLC)

Sid Meier’s Civilization VI – Khmer & Indonesia Double Civilization & Scenario Pack (DLC)

La civilisation de Sid Meier : Au-delà de la Terre – La collection

Sid Meier’s Civilization V : L’édition complète

Les pirates de Sid Meier !

Sid Meier’s Civilization IV : L’édition complète

Sid Meier’s Civilization III : terminé

Vaisseaux de Sid Meier

Les chemins de fer de Sid Meier !

Ace Patrol de Sid Meier: Pacific Skies

La patrouille des as de Sid Meier

La colonisation de Sid Meier (classique)

Action secrète de Sid Meier (classique)

En plus de ce bundle, le Humble Bundle comprend un bundle VR dédié et un bundle axé sur les produits pour Epic Games Store.

source | Paquet humble