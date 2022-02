Assetto Corsa Competizione : où acheter le jeu, prix et éditions

Assetto Corsa Comptizione - PS4

33 tracés présents issus de 16 circuits mythiques dont Silverstone, Monza, Laguna Seca, Nürburgring-Nordschleife, etc. Aux commandes de l'une des nombreuses voitures disponibles (AMR V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo, Ferrari 488 GT3, McLaren 720S GT3, etc.) partez revivre l'histoire mythique du sport automobile Des décords et une modélisation à couper le souffle Une physique retravaillée pour des sensations plus vraies que nature Bonus de précommande : DLC « International GT Challenge » avec 4 circuits légendaires de la course automobile