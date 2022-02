Sonic 2: The Movie dévoile des jouets et des costumes inspirés du film

SEGA et Paramount Pictures se sont à nouveau associés à Jakks Pacific et Disguise pour le développement d’une nouvelle gamme de jouets et de costumes inspirés de Sonic 2 The Movie, la suite pleine d’espoir du film réalisé par Jeff Fowler. C’est une gamme de produits qui comprend des figurines d’action, des animaux en peluche, des véhicules télécommandés et des objets de collection. Selon le communiqué de presse, il sortira au printemps 2022, tandis que les costumes sortiront à l’automne.

Craig Drobis, vice-président du marketing de Jakks, s’est réjoui de l’accord et a expliqué qu’avec ce nouveau lot d’objets, ils pourront satisfaire « tous les fans et collectionneurs de Sonic ». D’autre part, Alex Gomez, directeur des licences pour Sonic, a expliqué que « la grande réponse des fans » aux produits conçus par Jakks Pacific a motivé la répétition de la collaboration. « Nous espérons que les fans du Blue Blur verront la collection comme un témoignage de notre appréciation et créeront des expériences Sonic mémorables avec les produits pour les années à venir. »

Sonic 2 The Movie ouvre le 1er avril

Tous les produits en détail

Figurines – Une nouvelle gamme de figurines de 4 pouces comprenant Dr. Robotnik, Sonic, Tails et Knuckles sera lancée dans les magasins. Ces figurines de style film comportent 11 points articulés pour des poses personnalisées, ainsi qu’un accessoire unique du film. Conçue pour les 3 ans et plus, cette première vague ne durera pas longtemps !

Peluche – L’assortiment de peluches de 9 pouces est basé sur les personnages préférés des fans du film. Cette gamme de peluches au toucher doux et adorable est composée de Sonic, Tails et Knuckles. Pour les enfants de 3 ans et plus, ils peuvent être trouvés dans les magasins et achetés en ligne ce printemps. De plus, une nouvelle peluche de 13 pouces sera également disponible exclusivement chez Target ce printemps. La peluche Sonic de 13 pouces pour les 3 ans et plus sera disponible en magasin.

Ensemble de véhicules Sonic Speed ​​​​RC – Le nouveau Sonic Speed ​​​​RC permet aux fans de recréer l’action du film Sonic the Hedgehog 2. Il comprend un contrôleur emblématique en forme d’anneau pour conduire, tourner et tourner. Le véhicule RC s’allume lorsqu’il est allumé lorsque le mode Turbo est sélectionné pour donner un coup de pouce supplémentaire. La figurine articulée de Sonic, 15 cm, est détachable. Ce superbe RC est destiné aux enfants de 4 ans et plus et sera disponible en magasin.

Costumes et accessoires – Disguise a développé une gamme de costumes et accessoires Sonic the Hedgehog 2 en tailles bébé, enfant et adulte, une version robe Sonic et un kit d’accessoires pour enfants. Tous les styles seront lancés dans les magasins physiques et en ligne cet automne.

Bébé – L’ensemble Sonic the Hedgehog 2 Toddler comprend une combinaison très douce avec des détails blancs sur les poignets des manches. Un casque doux et cool avec les plumes emblématiques de Sonic et une visière en vinyle transparent attachée qui peut être portée vers le haut ou vers le bas complète l’ensemble.

Costume de base – Sonic Basic est un costume sous la forme d’une combinaison avec une capuche confortable qui vous fera ressembler exactement à Sonic. Le matériau est très doux et il comporte une capuche avec des oreilles en feutre rigides et des pointes Sonic classiques.

Costumes classiques – Sonic et son ami Tails arrivent dans une version de style classique. Les deux costumes ont une combinaison à capuche confortable en tissu minky velouté avec des oreilles dimensionnelles, des yeux et des plumes brodés pour Sonic et une mèche de cheveux pour Tils. Tails comporte des queues dimensionnelles attachées à l’arrière !

Sonic Dress Costume – Disguise a également créé une version vestimentaire de Sonic. Avec un toucher très doux, des détails éclairs sur la jupe, il comprend une paire de gants et un joli bandeau avec les pointes et les oreilles caractéristiques de Sonic.

Costume Sonic de luxe – Cette combinaison super douce avec queue détachable comprend un casque Sonic détaillé avec des oreilles attachées et des plumes gonflables pour un vrai look de film. Une paire de gants Sonic complète le look !

Ensemble d’accessoires Sonic pour enfants – L’ensemble d’accessoires comprend un casque avec des oreilles, des plumes gonflables, des gants et une paire de couvre-chaussures en mousse rouge avec des éclairs. Combinez cette tenue avec une chemise bleue et un jean pour compléter votre look dans le plus pur style Sonic.

Combinaison Sonic adulte unisexe – Une combinaison à capuche en velours extrêmement doux avec les pointes et les oreilles dimensionnelles de Sonic. Enfilez une paire de baskets rouges et vous serez prêt à vous frayer un chemin à travers n’importe quelle fête en un rien de temps.

Hooded Jumpsuits – Disguise sortira également 2 styles de costumes au Royaume-Uni et aux États-Unis pour Sonic. Ces combinaisons à capuche confortables sont dotées d’oreilles en feutre rigides et de pointes Sonic classiques. Les queues cousues dans le dos donnent au costume Tails un look authentique.

