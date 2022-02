Spider-Man No Way Home: couvertures et extras des éditions Blu-ray et DVD

Spider-Man: No Way Home a déjà confirmé son lancement au format national en Espagne à travers différentes éditions au format physique. À tel point que le film de super-héros arachnide de Sony Pictures avec Marvel Studios peut être acheté sur Blu-Ray 4K UHD, 4K UHD Steelbook, Blu-ray standard et DVD ce 7 avril 2022. Maintenant, les responsables ont détaillé les différents et de nombreux contenus supplémentaires des différentes éditions, un vrai cadeau pour les fans, ainsi que l’art différent des couvertures qui arriveront avec ces versions sur disque.

Tous les extras de Spider-Man : No Way Home

Ainsi, l’annonce s’accompagne des couvertures des différentes éditions, avec des illustrations inédites ; La couverture inédite avec le costume de Spider-Man à la fin du film entouré de trois des méchants du film est frappante. De plus, une photo du plateau de tournage a été publiée avec les trois cinématographiques Spider-Man, c’est-à-dire Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire se pointant l’un l’autre, imitant le célèbre mème du Spider-Man se pointant l’un vers l’autre.

Nous vous laissons avec le contenu supplémentaire des éditions nationales de Spider-Man : No Way Home et les différentes couvertures :

Chutes

Oeufs de Pâques d’une réalité alternative

7 featurettes dans les coulisses :

Chorégraphies d’action pour le multivers

Un multivers de fauteurs de troubles

Un voyage spectaculaire en araignée avec Tom Holland

entrez étranger

jour de l’obtention du diplôme

Les réalités se heurtent, les araignées s’unissent

Tisser le Web par Jon Watts The Sinister Summit – Panel des méchants: Willem Dafoe, Aldred Molina et Jamie Foxx s’assoient pour une table ronde pour discuter de leurs personnages sinistres

Rassemblement des araignées – Panneau des héros : les héros héroïques des araignées s’assoient pour une table ronde sur Peter, l’action et les costumes serrés

La menace araignée a encore frappé

Arachnide Flatteur

toile de mensonges

Combattez dans l’appartement

Combattez sur le Bouclier

source | images sony