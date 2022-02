Martha is Dead : où acheter le jeu, prix et éditions

Les créateurs de The Town of Light présentent un thriller psychologique sombre à la première personne, qui sera mis en vente ce 24 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, mais uniquement au format numérique. La version physique sera distribuée par Meridiem Games ultérieurement.

Situé en Italie en 1994, le jeu brouille les frontières de la réalité et capture la tragédie de la guerre et de la superstition. Dans un monde en conflit, la partie allemande et les alliés continuent de se battre, et dans ce contexte guerrier apparaît le cadavre profané d’une femme, la jeune Martha. Ainsi, sa sœur jumelle Giulia, fille d’un soldat allemand, va devoir affronter la solitude et le traumatisme de la perte. « La recherche de la vérité est entourée d’un folklore mystérieux et l’extrême horreur de la guerre se rapproche de plus en plus. »

Le jeu arrive avec un doublage en italien et avec la censure dans les versions pour consoles PlayStation, les éditions physiques ont donc été retardées.

Toutes les éditions de Martha is Dead

Édition Standard (29,99 euros)

Comprend le jeu Martha is Dead

Édition de luxe (39,99 euros)

Comprend le jeu Martha is Dead

Inclut le jeu The Town of Light

Édition Ultime (44,99 euros)

Comprend le jeu Martha is Dead

Inclut le jeu The Town of Light

bande originale

Où acheter Martha is Dead en numérique et physique

éditions numériques

Achetez Martha is Dead from pour PS4 et PS5 à partir de 29,99 euros sur le PS Store.

Achetez Martha is Dead pour Xbox à partir de 29,99 euros dans le Microsoft Store

Acheter Martha is Dead pour PC sur Steam

éditions physiques

Le jeu sera édité par Meridiem Games dans son format physique, uniquement disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Achetez Martha is Dead pour PS4 pour 29,95 euros chez GAME

Acheter Martha is Dead pour PS5 pour 26,98 euros sur Amazon

Acheter Martha is Dead pour PS5 pour 24,99 euros à la FNAC

Achetez Martha is Dead pour PS4 pour 29,90 euros chez El Corte Inglés