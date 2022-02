Nintendo annonce l’achat de SRD, l’un de ses studios de support traditionnels

Nintendo a annoncé ce jeudi matin un accord d’achat avec le studio SRD Co., Ltd., l’une de ses plus anciennes équipes de support. L’opération, évaluée à 435 000 dollars au taux de change, sera bouclée le 1er avril 2022, date de début du prochain exercice. A partir de ce moment, le studio deviendra l’une des nombreuses équipes filiales du Big N.

SRD, un studio auquel Nintendo fait confiance depuis 1982

Bien que Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, ait déclaré en février dernier à ses investisseurs qu’ils souhaitaient se désengager de la course à l’achat de studios massifs (comme Zynga par Take-Two ; Bungie par Sony ; ou Activision aux mains de Microsoft), ce mouvement est connu être naturel et, d’une certaine manière, raisonnable, comprendre la relation entre les deux noms. Son siège social est situé dans le bâtiment principal de Nintendo à Kyoto.

Siège social de Nintendo à Kyoto, au Japon.

Nintendo explique dans le communiqué que l’opération n’aura pas d’impact significatif sur ses résultats financiers. L’accord prévoit l’acquisition de 100% des actions de SRD. « L’acquisition servira à renforcer la gestion et la disponibilité sécurisée des ressources SRD pour Nintendo, ainsi qu’à faciliter une amélioration anticipée de l’efficacité du développement logiciel », expliquent-ils.

Ce que nous savons de SRD, le nouvel achat de Nintendo

Fondée à Kyoto, au Japon, en janvier 1979, SRD travaille avec Nintendo depuis 1982 ; dans la génération Famicom. Depuis, cette étude de 140 employés —dernières données datant de 2019— présidée par Toshihiko Nakago a participé à presque toutes les livraisons de la série The Legend of Zelda.

Il existe des dizaines de projets Nintendo auxquels SRD a participé ; avec des tâches mineures ou majeures. Son apparition au générique des jeux vidéo de la société est récurrente. Durant la génération Nintendo Switch, sa participation à d’autres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Nintendo Labo, Super Mario Maker 2, Ring Fit Adventure, Animal Crossing : New Horizons ou le récent Video Game Studio se démarque.

Le dernier gros achat de Nintendo a eu lieu en janvier 2021 avec Next Level Games, l’équipe derrière Luigi’s Mansion ou la saga Mario Strikers, dont à proximité Mario Strikers : Battle League Football pour Nintendo Switch.

