EA : les dirigeants qui favorisent la culture toxique "ils doivent partir"

Dans une période marquée par l’affaire Activision Blizzard, la société Call of Duty : Warzone et Diablo IV dénoncée par l’État de Californie, le harcèlement au travail et sexuel est très présent au quotidien. Ubisoft a également été impliqué dans une situation similaire, comme d’autres entreprises du secteur. Dans ce contexte, IGN a recueilli quelques déclarations de Laura Miele, COO d’Electronic Arts, qui lors d’un discours prononcé mercredi dernier a accusé les dirigeants qui permettent l’expansion des cultures toxiques. Selon ses propos, les managers qui ne savent pas gérer ces situations devraient quitter leur poste.

« Avouons-le, il y a eu des gros titres durs », a déclaré Miele lors de sa comparution. « Les histoires de négligence et de dénonciations, toutes émanant de dirigeants qui n’ont pas respecté les normes attendues. » Selon l’exécutif d’Electronic Arts, tous ces « dirigeants qui ne répondent pas aux normes de base doivent partir ».

Elle ajoute : « Les femmes ont été harcelées, marginalisées et contraintes dans leur carrière. Ils ont été payés moins, beaucoup moins. Ce sont de vraies histoires, de vrais êtres humains, et cela se passe dans les entreprises de notre industrie. »

Laura Miele d’EA.

L’avenir incertain du patron d’Activision

Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, est dans l’œil du cyclone depuis quelques mois. Bien que Miele ne l’ait pas signalé directement, c’est le cas le plus médiatisé aujourd’hui. Le Wall Street Journal, l’un des journaux qui a fait la lumière sur la situation au sein de l’entreprise nord-américaine, a souligné que Kotick lui-même était au courant de ce qui se passait au sein d’Activision Blizzard.

Le géant américain sera racheté par Microsoft après l’approbation de l’opération par les agences antitrust. Ils paieront près de 70 000 millions de dollars, mais la question clé est celle-ci : Bobby Kotick continuera-t-il dans ses fonctions ? Rien n’a été officiellement confirmé à cet égard, bien que certains médias aient publié qu’il quittera l’entreprise lorsque l’acquisition sera finalisée en 2023.

source | IGN