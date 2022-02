Elden Ring entre dans l’histoire : quels sont les jeux les mieux notés dans Metacritic ?

Il y a des jeux vidéo qui transcendent et dont on se souviendra au fil des années pour ce qu’ils impliquent dans le secteur. Que nous soyons plus ou moins fans d’âmes, FromSoftware a rejoint les critiques spécialisés de la moitié du monde avec son dernier ouvrage, Elden Ring, dont la première ce vendredi 25 février est destinée à devenir un événement. Son 97 dans Metacritic montre que nous ne pouvons pas manquer, au moins, l’occasion de le jouer et de le rencontrer à la première personne. Aujourd’hui, nous passons en revue les notes les plus élevées de l’histoire du portail.

Que se passe-t-il avec Elden Ring

Il y a très peu de fois où nous avons vu un score de 97 sur 100 dans le portail d’agrégation le plus important de la scène, Metacritic, au cours des trente dernières années. Nous parlons de noms comme Super Mario Odyssey, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Perfect Dark, Halo : Combat Evolved, Metroid Prime ou The Legend of Zelda : Breath of the Wild. C’est la portée du jeu vidéo qui est le protagoniste aujourd’hui, dont la conception et l’approche du monde ouvert promettent de faire un pas en avant.

Depuis Netcost, nous continuons à travailler sur l’analyse dans le but de pouvoir vous proposer le texte le plus complet et le plus détaillé possible. Il nous reste très peu.

Ensuite, nous vous laissons les titres avec la meilleure note de l’histoire de Metacritic. Combien d’entre eux avez-vous joué? Êtes-vous d’accord avec ces évaluations ? Chefs-d’œuvre de notre médium.

Les meilleures notes de l’histoire de Metacritic

La Légende de Zelda : Ocarina of Time (1998, N64) — 98

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (1998, PlayStation) – 98

Grand Theft Auto IV (2008, PS3, Xbox 360) – 98

Soul Calibur (1999, Dreamcast)

Super Mario Galaxie (2007, Wii) — 97

Super Mario Galaxy 2 (2010, Wii) — 97

Red Dead Redemption 2 (2017, Xbox One, PS4) – 97

Grand Theft Auto V (2013, PS3, Xbox 360, PS4) — 97

Disque Elysium: The Final Cut (2021, PC) – 97

La légende de Zelda : Breath of the Wild (2017, Nintendo Switch) — 97

Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001, PlayStation 2) – 97

Perfect Dark (2000, N64)—97

Elden Ring (2022, PS5) – 97

Metroid Prime (2002, GameCube) – 97

Grand Theft Auto III (2001, PS2) – 97

Super Mario Odyssey (2017, Nintendo Switch) — 97

Halo : Combat Evolved (2001, Xbox) — 97

Elden Ring, développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco Entertainment, sera mis en vente ce 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

source | métacritique