LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est déjà en or, son développement a culminé

Les trois principales trilogies Star Wars se concentrent sur la famille Skywalker. Anakin Skywalker en tant qu’esclave, en tant que Jedi, comme tombé du côté obscur. Puis rédemption grâce à son fils Luke. LEGO Star Wars : La saga Skywalker revisitera tous ces événements dans un tout nouveau jeu vidéo. Après un développement houleux, le studio Traveler’s Tales a confirmé qu’il était terminé.

« LEGO Star Wars is Gold », ont-ils posté sur Twitter. « Beaucoup de félicitations à l’équipe pour le travail galactique qu’ils ont fait sur le jeu. Fait amusant : quand un jeu est or, cela signifie qu’il est prêt à être distribué ». Le produit a cependant encore du chemin à parcourir, puisqu’il ne sera commercialisé qu’en avril prochain.

Un nouveau jeu et différent des précédents

A noter que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est une proposition inédite, bien que les adaptations des préquelles, de la trilogie originale et du Réveil de la Force aient été réalisées par le passé. Le studio a travaillé avec un nouveau moteur graphique, qui a fourni plus de détails aux personnages et aux décors. De Warner Bros. Games, ils assurent qu’il s’agit de l’expérience LEGO «la plus ambitieuse» qui ait été réalisée à ce jour.

Les ingrédients sont les mêmes. Autrement dit, des histoires bien connues sont captées à l’écran, mais toujours avec la touche d’humour caractéristique de LEGO. L’expérience est enrichie par une perspective à la troisième personne renouvelée, ainsi que des mécanismes de combat inédits, un mode chuchotement, etc.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sortira le 5 avril sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. L’édition Deluxe au format physique viendra avec une figurine miniature exclusive, qui mettra en vedette Luke Skywalker et inclura le lait bleu qu’il boit dans la ferme familiale pendant les premières minutes de A New Hope.

source | Jeux TT