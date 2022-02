Horizon Forbidden West est mis à jour vers la version 1.05 : notes de mise à jour

Guerrilla Games a publié le patch 1.05 d’Horizon Forbidden West pour PS5 et PS4. Les joueurs du nouveau titre PlayStation Studios avec Aloy comme protagoniste peuvent désormais télécharger et installer cette mise à jour, qui vise à corriger de nombreuses erreurs signalées par la communauté au cours de la première semaine de mise en vente du titre ; en particulier les plantages et les blocages dans les missions qui empêchaient de progresser. En attendant, Guerrilla continue de travailler sur les problèmes visuels identifiés par ceux qui jouent en mode performance.

Mise à jour 1.05 d’Horizon Forbidden West : modifications et améliorations majeures

Comme l’explique l’étude sur la page officielle Horizon Forbidden West sur Reddit, les problèmes de plantage les plus courants ont déjà été résolus. De même, ils expliquent qu’il y avait quatre missions avec la possibilité de bloquer la progression (Reach for the Stars parmi elles) ou qu’elles avaient des erreurs si on sautait la cinématique.

Autre aspect notable de ce patch 1.05 d’Horizon Forbidden West, les problèmes de HDR ont été résolus, pour lesquels certaines images apparaissaient trop déséquilibrées dans leur réglage des couleurs. Tout cela, ajouté à de petits inconvénients de performances et d’éléments skins, a été résolu avec l’application de cette mise à jour.

Problèmes connus en attente de résolution

Enfin, voici les principaux bugs connus sur lesquels ils travaillent pour appliquer une solution dans les plus brefs délais.

L’équipe étudie en priorité les problèmes graphiques signalés par les joueurs liés à la luminosité, la netteté et la saturation de l’écran lors du déplacement de la caméra.

Problèmes d’écran de chargement infinis lors de la tentative de chargement dans Melee Pits.

Problème où la tenue d’Aloy apparaît floue en mode photo.

Problèmes dans la quête principale « Reach to the Stars » où Aloy est incapable d’interagir avec un cadavre de machine, bloquant la progression.

Horizon Forbidden West est disponible exclusivement pour les consoles PS4 et PS5 au format physique et numérique. Ne manquez pas notre analyse ici et notre guide complet sur ce lien.

