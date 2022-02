Call of Duty 2023 : Activision répond à l’éventuel retard avec un communiqué officiel

Un porte-parole d’Activision a officiellement réagi à l’éventuel report du prochain jeu vidéo Treyarch dans la saga Call of Duty en 2023. La firme nord-américaine qualifie les informations rapportées par Bloomberg d' »incorrectes », comme nous l’indiquait Netcost ce mercredi, et propose son vision sur ce sujet, assurant qu’ils ont « une liste passionnante d’expériences » de toutes sortes ; du gratuit au payant.

Activision répond: ils promettent des expériences premium et gratuites pour cette année et au-delà

«Nous avons une liste passionnante d’expériences Call of Duty premium et gratuites pour cette année, l’année prochaine et au-delà. Les rapports sur quoi que ce soit d’autre sont faux. Nous sommes impatients de partager plus de détails le moment venu », recueille le message envoyé à ce média.

Dans la perspective de l’année 2022 en cours, Infinity Ward dirige le développement d’un nouveau Modern Warfare (Call of Duty: Modern Warfare 2, nom provisoire) et de la prochaine Warzone. Dans les deux cas, un nouveau moteur graphique et des changements pour offrir une expérience nouvelle génération.

Call of Duty : Modern Warfare (2019) a été un succès critique et commercial. Activision publiera un nouveau Call of Duty : Modern Warfare en 2022 avec Infinity Ward à la barre.

Et si Call of Duty 2023 était enfin retardé ? Réaction et alternatives

Le message d’Activision ne contredit cependant pas un autre aspect important du rapport initial de Bloomberg, à savoir comment l’entreprise nord-américaine compenserait l’éventuel vide de Call of Duty 2023 développé par Treyarch si ledit projet est repoussé jusqu’en 2024. Selon le journaliste Jason Schreier, auteur de l’information qui a déclenché la nouvelle, le plan passerait par l’offre de contenu pendant deux ans pour le Call of Duty 2022 déjà confirmé, qui est développé par Infinity Ward alors qu’ils dirigent le développement de Warzone 2; prévu également pour 2022. Un plan sur deux ans, au lieu d’un.

Selon des sources consultées par Kotaku, le sentiment au sein des bureaux de Treyarch est apaisé à l’occasion de prendre encore un an pour développer le prochain opus de Call of Duty.