FIFA, le nom des jeux est-il en danger ? « C’est quatre cartes dans une boîte », déclare EA

EA est prêt à laisser tomber le nom de la FIFA sur ses jeux vidéo de football si nécessaire. Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a reconnu lors d’une réunion interne tenue en novembre (via VGC) que la licence devenait « un obstacle ». Le commentaire, bien que transféré uniquement aux membres de son exécutif, rapproche encore plus la possibilité de voir un football EA Sports sans le nom naissant.

À tel point que, lors de cette réunion, le responsable a minimisé l’importance de l’image de marque du produit et a fait référence au nom qui est désormais le protagoniste avec la déclaration suivante : « Il y a quatre cartes dans une boîte ». L’éditeur nord-américain estime que se limiter à la FIFA est « un frein » à la croissance de la saga, actuellement axée sur le onze traditionnel contre onze, et il y a des voix qui espèrent aborder « des écosystèmes numériques plus larges », selon des sources anonymes consultées par VGC.

Combien coûte réellement le nom « FIFA » pour EA ? Comment avancent les négociations ?

La chute du nom de la FIFA dans les jeux vidéo de football EA Sports est une possibilité qui existe depuis des mois. En octobre dernier, EA a reconnu avoir exploré un changement de nom pour les jeux vidéo que nous connaissons maintenant sous le nom de FIFA ; ils ont ensuite enregistré EA Sports FC.

Le principal problème de la licence est son prix, son coût vertigineux. La FIFA demande à EA plus de 1 000 millions de dollars pour la licence sur quatre ans. Actuellement, le montant tourne autour de 600 millions de dollars. De cette façon, on parlerait de 250 millions de dollars par an ou 2 500 millions de dollars pour conserver le nom pour la prochaine décennie.

EA explore d’autres options, quitte à ce que la FIFA partage la licence avec d’autres éditeurs ou eSports et rompe ainsi l’exclusivité avec Electronic Arts. En tout cas, EA a obtenu son accord avec FIFAPro, l’association des footballeurs.

Take-Two s’intéresse à un jeu vidéo de football : ce que l’on sait pour l’instant

Take-Two est l’un des plus grands éditeurs de la planète et ils connaissent le potentiel du beau jeu en Europe ; surtout dans une année comme 2022, avec la Coupe du monde au Qatar en fin de parcours. Si l’on remonte au mois de novembre, Strauss Zelnick, PDG du géant nord-américain, a reconnu son intérêt pour la possibilité de développer un jeu vidéo de football, bien qu’il n’ait pas voulu répondre à l’éventuelle bataille des droits de la FIFA.

A cela s’ajoute la tentative d’achat de Codemasters, experts de la conduite, par Take-Two -finalement consommée par Electronic Arts, justement-, pour laquelle ils ont été « déçus ». Enfin, le récent rapport qui indique un possible jeu vidéo de football d’arcade avec la licence LEGO développée par Sumo Digital. Aura-t-il la licence FIFA ? C’est vrai? Bientôt nous le saurons.

source | VGC