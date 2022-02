Dragon Ball FighterZ annonce son arrivée imminente sur Xbox Game Pass pour PC

Les fans de Dragon Ball et les fans de jeux de combat sur PC ont de la chance. A tel point que Microsoft vient de confirmer l’arrivée de Dragon Ball FighterZ sur son service de jeu vidéo à la demande Xbox Game Pass, oui, pour sa version PC. Et aussi, immédiatement, puisque le titre populaire de Bandai Namco sera disponible pour ses abonnés demain, le 24 février 2022. Ainsi, les utilisateurs du Xbox Game Pass pour PC pourront libérer toute leur puissance Super Saiyan en quelques heures seulement avec la disponibilité du titre dans le cadre de son catalogue.

Les combattants Dragon Ball les plus puissants du Game Pass

Cela a été confirmé par Bandai Namco via la page officielle Xbox, présentant le titre à de nouveaux joueurs potentiels et partageant quelques conseils pour faire face à leur style de combat particulier. Bien sûr, apparemment, seul le jeu de base sera disponible sur Xbox Game Pass, car les combattants supplémentaires qui ont été ajoutés au modèle de personnage via les différents DLC ne sont mentionnés à aucun moment, que ce soit individuellement ou dans le cadre du soi-disant FighterZ Passe.

« Dragon Ball FighterZ est né de ce qui rend la série Dragon Ball si appréciée et célèbre : des combats sans fin et spectaculaires avec ses combattants tout-puissants. En s’associant à Arc System Works, Dragon Ball FighterZ maximise les graphismes d’anime haut de gamme et offre un gameplay de combat facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, au public du monde entier », a déclaré John Liao du département marketing de Bandai Namco.

Au cours des dernières heures, Dragon Ball FighterZ a confirmé l’arrivée d’Android 21 dans le cadre de l’équipe de combattants, ainsi que l’actualité du nouveau patch 1.30.

source | Xbox