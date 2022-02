Dragon Age 4 partage l’état de son développement

BioWare partage l’état d’avancement du développement de Dragon Age 4, le nouvel opus tant attendu de la saga. Sur leur site officiel, ils annoncent que le projet est « au milieu de sa production » et annoncent d’importants changements de direction. Christian Dailey, producteur exécutif à ce jour, quitte le studio.

A quel stade en est le développement de Dragon Age 4 ?

« Pour le prochain Dragon Age, nous sommes actuellement à mi-chemin de la production, ce qui est une sensation formidable », explique BioWare. « Nous avons terminé le plan l’année dernière, nous nous concentrons donc maintenant sur la construction de notre vision : créer des décors incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, un scénario percutant, des scènes émotionnelles… et bien plus encore. Le plan de match est bien compris et l’équipe est concentrée ».

Le départ de Dailey en tant que producteur exécutif renforce la position des autres rôles. Mac Walters, qui a récemment dirigé le développement de Mass Effect : Legendary Edition, occupe le poste de directeur de production. Corrine Busche, quant à elle, est la directrice principale du projet. Enfin, Benoit Houle agit à titre de directeur du développement de produits. Tous les trois travaillent chez BioWare depuis plus de 10 ans et ont une longue carrière au sein de l’équipe.

Bonjour les amis. Je voulais transmettre la nouvelle que je quitte BioWare. Le prochain Dragon Age est entre de bonnes mains. Au plaisir d’encourager l’équipe et de jouer en tant que fan. S’il vous plaît suivez mes amis sur les dernières et les plus grandes avancées. beaucoup d’amour #Dragon Age #Hymne Familiale. 🐲🤖 https://t.co/y3OZ5vb8D2 – Christian Dailey (@ChristianDailey) 23 février 2022

La déclaration mentionne spécifiquement les antécédents de Houle : « Il apporte une compréhension approfondie de la franchise pour avoir travaillé sur chaque épisode de Dragon Age, en commençant il y a 16 ans avec Dragon Age : Origins. » Ils promettent que leur travail sera « plus proche de l’équipe » au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur production.

Enfin, BioWare promet d’augmenter le rythme des actualités qu’ils partagent avec le public, tant sur leur site officiel que sur les réseaux sociaux. « Au fur et à mesure que nous poursuivrons le développement, les communications avec les joueurs deviendront également plus courantes.

Source : Bioware