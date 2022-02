Voici à quoi ressemble l’acteur qui a remplacé Henry Cavill dans le rôle de Superman dans Peacemaker

Peacemaker, la série à succès et célébrée de James Gunn en tant que spin-off de The Suicide Squad qui a atteint son dernier épisode il y a près d’une semaine sur HBO Max, nous a laissé un camée surprenant et controversé de la Justice League, le tout en plaisantant à propos de certains commentaires faits à propos d’Aquaman par Peacemaker. Et tandis que Jason Momoa et Ezra Miller jouaient leurs rôles habituels d’Aquaman et de Flash, respectivement, Superman et Wonder Woman sont apparus dans l’ombre, sans parler ni révéler clairement leurs visages, le tout pour combler les absences de leurs interprètes habituels dans le DCEU. ou ce qui est pareil, Henry Cavill et Gal Gadot. Par conséquent, les deux personnages ont été joués par des substituts anonymes pour le grand public; maintenant nous savons qui a enfilé le costume Man of Steel.

C’est le remplaçant d’Henry Cavill dans Peacemaker

Ainsi, l’acteur Brad Abramenko, qui a déjà participé à d’autres séries DC telles que The Flash ou Batwoman sur The CW, a eu l’occasion de porter le costume DCEU Superman pour le caméo de Peacemaker ; et oui, c’est le costume bleu et rouge classique de la Justice League dans les théâtres et non le costume noir de la Snyder Cut. Cela a été partagé par l’acteur lui-même à travers ses réseaux sociaux, montrant qu’il a la taille et le visage idéaux pour jouer Superman, du moins en apparence.

« Mon rêve est devenu réalité quand je suis devenu le douzième Superman. Un honneur de porter le costume Henry Cavill ! Finale de la saison Peacemaker », a écrit l’acteur sur Instagram. « Étiez-vous sur le point de dire quelque chose ? Suis-je votre Superman, les gars? Si vous voulez que ce soit le cas, commentez #MySuperman sur mes publications les plus récentes et allons-y ! » a conclu Abramenko, se présentant comme le prochain Superman au format audiovisuel.

Peacemaker reviendra bientôt avec sa deuxième saison déjà confirmée par James Gunn lui-même.

source | ScreenRant