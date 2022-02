FIFA 22 FUT TOTW 23 avec Kane, Aubameyang et Muniain maintenant disponible

FIFA 22 révèle les joueurs qui confirment l’équipe de la semaine 23. La TOTW, comme on l’appelle souvent, valorise les footballeurs les plus remarquables de la dernière journée dans les principales ligues nationales. Il est disponible dès maintenant sur le marché des transferts et dans le cadre de l’ouverture du pack à durée limitée.

Équipe de la semaine 23 dans FUT FIFA 22 : tous les élus

Titres

CP : Lafont, 86, Nantes

CT : Rudiger, 85 ans, Chelsea

DG : Walker-Peters, 84 ans, Southampton

DG : Gunter, 84 ans, SC Fribourg

MG : Sancho, 88 ans, Manchester United

DR : Ito, 86, Genk

MG : Muniain, 85 ans, Athletic Club

CM : Dani Olmo, 84 ans, Leipzig

ST : Lewandowski, 94 ans, Bayern Munich

ST : Kane, 92 ans, Tottenham Hotspur

ST : Aubameyang, 86 ans, FC Barcelone

Suppléants et réserves

PT : Conseil, 84

DD : Mazraoui, 83 ans

CT : Bremer, 84 ans

MOC : Rodriguez, 81 ans

DC : Danjuma, 84 ans

ST : Quagliarella, 82 ans

DC : Marega, 81 ans

CT : Sainsbury, 79 ans

RHP : Garuccio, 75 ans

MG : Goiginger, 79 ans

ST : Giakoumakis, 80 ans

J.-C. : mai 74

Lewandowski prend la tête de cette équipe de la semaine avec une moyenne de 94 points. Le Polonais est suivi par un autre rival coriace, Kane, qui avec un PIR de 92 devient l’un des avant-centres les mieux notés. Pour voir les représentants de LaLiga Santander, il faut se rendre chez deux poids lourds : Aubameyang et Muniain. Avec respectivement 86 et 85 notes, ils sont un atout intéressant à inclure dans votre équipe.

La source: EA Sports sur Twitter