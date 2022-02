Shingeki no Kyojin arrive sur CoD Warzone avec un pack thématique

Shingeki no Kyojin, mieux connu dans ces régions sous le nom d’Attaque des Titans, rejoint l’univers de Call of Duty. L’équipe propose un set de skins qui vous permettra de vous habiller comme un vrai Titan dans Warzone et Vanguard. On vous dit son prix et ce qu’il contient.

Ensemble CoD Warzone, Attack on Titan (Shingeki no Kyojin); tous les contenus

Titan blindé – Skin Roland légendaire

Armoured Force – Fusil d’assaut India Ultra

Colossal – Fusil de précision Bravo légendaire

Antipersonnel – Arme de poing Alpha

Force imparable – Présentation de l’opérateur en vedette pour Vanguard

Deadly by Day – Horloge légendaire

Titan Serum – Amulette épique

Paradis perdu – Emblème légendaire

Lightning Spears – Carte de visite légendaire

Rempart Titan – Spray épique

Le package est disponible à la fois dans Call of Duty: Warzone et Vanguard au prix de 2400 points COD, ce qui équivaut en échange à environ 19,99 euros. C’est l’équivalent des lots d’opérateurs, c’est-à-dire ceux qui intègrent le plus d’objets dans l’inventaire.

N’oubliez pas non plus que le fusil d’assaut indien inclus dans ce pack est ultra rare. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, cette valeur indique que les balles laisseront une trace lorsqu’elles seront tirées. Dans ce cas précis, ils laisseront une ligne rouge équivalente à la couleur qui prévaut dans l’anime.

Le lot fait partie du contenu qui attend chaque opus dans le cadre de la saison 2, disponible depuis le 14 février. Découvrez tous les changements ici.

Source : Call of Duty Warzone