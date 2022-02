Apex Legends Mobile prépare son lancement ; pays, exigences, mobiles compatibles…

Apex Legends Mobile n’est qu’à quelques jours de ses débuts officiels sur le marché. Au cours de la semaine du 1er mars, la première version arrivera dans un nombre limité de pays, dont l’Argentine, le Pérou, le Mexique et la Colombie ; L’Espagne devra attendre les phases suivantes. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer.

Dans quels pays sortira Apex Legends Mobile ?

La première version d’Apex Legends Mobile fera ses débuts gratuitement dans les pays suivants :

Argentine

La Colombie

Mexique

Pérou

Australie

Singapour

Nouvelle Zélande

Malaisie

Philippines

Indonésie

Electronic Arts partage qu’ils annonceront « plus tard » la date à laquelle il sortira dans le reste des pays.

Comment puis-je m’inscrire pour jouer à Apex Legends Mobile ?

Apex Legends Mobile sera disponible en préinscription sur l’iOS App Store et l’Android Google Play Store dans ces pays. Dans les prochaines heures après la publication de cette news, votre profil sera activé dans les deux magasins. D’Electronic Arts, ils recommandent d’éviter le téléchargement de tout APK (application en développement) sur des sites Web tiers.

De quelles exigences Apex Legends Mobile a-t-il besoin sur les appareils Android et iOS ?

Exigences minimales

Android

Android 8.1

OpenGL 3.0 ou supérieur

3 Go d’espace libre

Au moins 3 Go de RAM

Taille de l’écran : N/L/XL

Modèles Android

Xiaomi

Samsung

lenovo

Motorola

Oppo

Vivant

huawei

iOS

iPhone 6S ou supérieur

Système d’exploitation : 10.0 ou supérieur

Processeur : A9

3 Go d’espace libre

Au moins 2 Go de RAM

Sera-t-il jouable avec les utilisateurs de console et de PC ?

Non. Apex Legends Mobile est une version autonome d’Apex Legends sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Si vous jouez sur mobile, vous ne serez mis en correspondance qu’avec des utilisateurs de la même plateforme.

Source : Electronic Arts