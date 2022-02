Elden Ring obtient un impressionnant 98 sur Metacritic après la première vague de critiques

On l’a vu venir. Elden Ring, la nouvelle production de From Software, les créateurs de Dark Souls, joue à un très haut niveau. Le jeu réalisé par Hidetaka Miyazaki est un titre d’action avec des touches RPG qui n’a pas du tout déçu. Au moins, cela reflète le premier lot d’analyses qui ont été publiées dans les médias nationaux et internationaux. Bien qu’il faille s’attendre à ce que certains ajustements se produisent au fil du temps, la vérité est que le jeu est sorti avec un tout nouveau 98/100 sur Metacritic.

Chez Netcost, nous avons déjà publié notre analyse, bien qu’elle soit toujours en cours. Après plus de 75 heures aux commandes, les sensations sont imbattables, mais nous avons encore des secrets à découvrir.

Ci-dessous, nous vous montrons un exemple de certaines des notes qu’Elden Ring a recueillies dans ces premières critiques de certains médias pertinents.

Elden Ring sur Metacritic.

Premières notes d’Elden Ring

Gardien 10/10

IGN 10/10

Informateur de jeu 10/10

ScreenRant 10/10

VGC 10/10

Joueurs de la zone 10/10

Destructoïde 10/10

Hooligan 10/10

Révolution du jeu 10/10

Battre les jeux 10/10

MGG Espagne 9,7/10

De From Software, ils ont demandé aux utilisateurs d’être prévenants lorsqu’ils partagent des détails sur le jeu vidéo. Les réseaux sociaux sont une passerelle pour les spoilers, ils demandent donc la coopération de chacun pour éviter de gâcher des surprises.

Les plus anxieux veulent sûrement savoir quand exactement l’édition numérique est déverrouillée. Bien que dans d’autres pays cela dépende du pays, en Espagne les versions PC et console seront disponibles en même temps, à minuit du jeudi au vendredi (25 février à 00h00).

Elden Ring sera mis en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La mise à jour vers la nouvelle génération est entièrement gratuite.

