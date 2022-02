Sonic 2 The Movie dépeint ses personnages dans de nouvelles affiches

Le docteur Robotnik ne lâche rien, il a lancé son plan machiavélique et compte dominer le monde et passer outre le hérisson et ses amis. Cependant, les héros de Sonic 2 The Movie ne vont pas vous procurer ce plaisir. Ce sont des personnages comme Sonic lui-même et son fidèle ami Tails, l’un des absents du premier opus. Tous deux sont les protagonistes des nouvelles affiches publiées sur le compte Twitter officiel.

Ils ne sont pas les seuls à s’exhiber en images. Cette fois, le Dr Robotnik s’est associé à Knuckles pour rendre la vie misérable à ses ennemis. Comment pourrait-il en être autrement, l’antagoniste a également été représenté sur les affiches, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes. Cela ne donne pas l’impression que les méchants ont l’intention de renoncer à leur part de pouvoir.

Tout pour une émeraude, mais quelle émeraude !

Le film s’ouvre sur Sonic essayant de faire une pause dans sa vie trépidante de super-héros. Malheureusement, le mal ne s’arrête pas et le Dr Robotnik a scellé une alliance avec Knuckles pour atteindre son prochain objectif : mettre la main sur une puissante émeraude capable de construire des civilisations. Mais on sait désormais que le docteur, incarné par Jim Carrey en live action, s’intéresse davantage à la destruction : surprise, l’émeraude peut aussi faire beaucoup de dégâts.

Sonic 2 The Movie sortira dans les salles du monde entier le 8 avril. Après le succès du film original, la saga va continuer à se développer dans le milieu audiovisuel. En plus de Sonic Prime, la série animée que Netflix prépare, il est déjà confirmé qu’il y aura un troisième long métrage et une série live-action pour Paramount+ :

« Nous sommes ravis d’annoncer le développement du troisième film Sonic et de sa première série d’action en direct pour Paramount+. Notre relation avec Paramount est excellente et nous sommes ravis de continuer à développer l’univers Sonic The Hedgehog avec eux. »

