Ghostwire : Tokyo, l’authentique expérience next-gen

Ghostwire: Tokyo est le nouveau thriller d’action-aventure solo de Tango Gameworks, le studio dirigé par le légendaire Shinji Mikami. Grâce au muscle de la PS5, l’équipe a pu développer sa vision de la ville sans limitations techniques. Les fonctionnalités de la console jouent un rôle essentiel en apportant l’expérience aux joueurs d’une manière unique.

Connecté à Tokyo

Les fonctionnalités de la console nous permettront de découvrir la ville comme jamais auparavant. Du son au toucher, Ghostwire : Tokyo intègre ces éléments comme une partie indissociable de la proposition. C’est l’exemple idéal de la façon dont le mur émotionnel entre le joueur et ce qu’il voit à l’écran a été brisé ; vous êtes complètement immergé dans l’expérience.

« Cette version de Tokyo n’est pas quelque chose que vous avez vu ou entendu auparavant », a révélé Kenji Kimura, directeur de Ghostwire: Tokyo, lors de sa révélation. « Vous entendrez et trouverez des sons que vous n’entendriez pas normalement dans la ville dans la vraie vie. Notre espoir est qu’avec le son 3D, vous vous sentiez obligé de rechercher et d’identifier la cause des sons que vous entendez. À cette époque, Kimura appréciait la technologie audio spatiale 3D. Grâce à lui, il sera possible d’identifier l’origine des sons de manière beaucoup plus précise que jusqu’à présent.

L’immersion gagne une autre couche grâce au DualSense. Les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique élèvent votre expérience à un autre niveau. Les capacités surnaturelles d’Akito ont une réponse unique et définie sur commande. Par exemple, pendant le combat, vous pouvez exécuter des ennemis en saisissant leur noyau à l’aide d’une sorte de cordes. Les déclencheurs émulent la résistance de ceux-ci lorsque vous vous forcez à les arracher.

Akito améliorera ses capacités au fur et à mesure que vous y investirez des points. En vieillissant, leur réponse sur le DualSense deviendra plus puissante. Vous sentirez entre vos mains la manière dont le protagoniste devient le fléau du yokai.

La photographie nocturne de Tokyo ne serait pas la même sans les innombrables affichages et enseignes au néon. Son reflet à la surface colore le paysage comme peu d’autres villes au monde. Ghostwire : Tokyo utilise les dernières techniques de traitement d’image avec un objectif clair : transmettre fidèlement l’éclairage unique qui se produit dans la capitale japonaise. Le ray tracing vous permet d’afficher des réflexions en temps réel avec une qualité impossible à atteindre dans la dernière génération. Cela, combiné à la vitesse de chargement de la mémoire SSD, vous permettra d’être dans l’action en ce moment en profitant du paysage. Les temps de chargement de plusieurs minutes sont terminés.

Préparez-vous pour la confrontation

Ghostwire : Tokyo devrait être lancé le 25 mars sur PS5 (également sur PC). Cependant, la société propose un accès anticipé lié à son édition Deluxe au format numérique. Ce forfait vous permettra de commencer à jouer à partir du 22 mars, trois jours avant sa date d’origine. Comprend également le pack de tenues urbaines, la tenue shinobi et l’arme kunai. Vous le trouverez dans le PS Store pour 89,99 euros.

Dans le cas où vous préféreriez la Standard Edition, vous la trouverez sur le PS Store et dans les établissements de vente habituels pour 69,99 euros. Dans le cas où vous êtes abonné PlayStation Plus, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur la version numérique. Si vous l’achetez avant le 24 mars, vous pouvez l’obtenir pour seulement 62,99 euros. La remise sur l’édition Deluxe et l’accès anticipé sont des avantages exclusifs au PS Store. Ne manquez pas l’un des jeux les plus spéciaux de 2022.