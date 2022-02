Dying Light 2 corrige l’un de ses bugs les plus ennuyeux sur console

Deathloop est le jeu vidéo d’Arkane, tandis que Death Loop est l’un des bugs de Dying Light 2 : Stay Human. Depuis le lancement, Techland travaille sur de nouvelles mises à jour et correctifs, afin de corriger les bugs encore présents dans le jeu. Le studio polonais a récemment annoncé que ce problème était déjà résolu sur PC, mais maintenant c’est au tour des consoles. La mise à jour est maintenant disponible sur PlayStation et sera bientôt publiée sur Xbox.

Le bogue de la boucle de mort infinie s’est produit dans certaines circonstances. Cela a eu lieu à la mort du personnage, un moment où il est réapparu dans un endroit très éloigné de la mission principale, donc un compte à rebours a commencé qui, lorsqu’il est épuisé, provoque la mort du personnage encore et encore.

Un autre changement à prendre en compte est l’introduction d’un système de sauvegarde pour les jeux sauvegardés, qui a également été implémenté en premier dans compatible. Comme Dying Light 2 dispose d’un système de sauvegarde manuelle, il n’était pas possible de revenir à un jeu précédent jusqu’à présent.

Premier contenu téléchargeable gratuit

Dying Light 2 : Stay Human est sorti sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Techland a révélé que le titre bénéficiera d’au moins 5 ans de support post-lancement. Quelques semaines après son arrivée, les premiers contenus téléchargeables gratuits ont déjà été proposés, comme le pack Authority ou le pack Ronin. Le premier d’entre eux est thématiquement axé sur les Peacekeepers, l’une des factions du jeu; le second, chez les Survivants.

Nintendo Switch aura une édition cloud, mais son développement n’est pas encore terminé. En fait, ses débuts ont été retardés d’au moins 6 mois. Une autre des versions cloud récentes, celle de Kingdom Hearts, a été fortement critiquée pour des problèmes de performances.

