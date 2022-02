Maintenant en vente ‘Évolution parallèle : biologie appliquée aux jeux vidéo’

Star-t Magazine Books a annoncé que « Parallel evolution: Applied biology in video games », son nouveau livre académique axé sur la culture du jeu vidéo, est désormais disponible dans les librairies de toute l’Espagne. Écrit par Erik Aostri, biochimiste et biologiste moléculaire, avec plusieurs articles scientifiques informatifs derrière lui, il est aussi un amoureux des jeux vidéo. Ce volume de l’éditeur Français cherche à explorer et à approfondir la façon dont la science biologique est liée à la culture et, plus spécifiquement, aux jeux vidéo.

Évolution parallèle : biologie appliquée aux jeux vidéo, disponible dès maintenant

La structure de « Parallel Evolution : Applied Biology in Video Games » est très claire : le livre est divisé en six disciplines dans le domaine de la biologie : zoologie, physiologie, génétique, microbiologie et parasitologie, biotechnologie et astrobiologie.

Dans ses 236 pages, Aostri explique, à partir de jeux vidéo comme Cyberpunk 2077, Resident Evil ou Pokémon, quelques concepts scientifiques ; de la métamorphose aux écosystèmes, virus ou pandémies. Même le fonctionnement des neurones est traité. Un essai sur les biosciences par le jeu vidéo, en somme.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le livre sur le site officiel de Star-t Magazine Books.

A propos de l’auteur:

Erik Aostri, né en 1992, a grandi à Arrigorriaga, Bilbao, et est titulaire d’un master en Pharmacologie de l’Université Publique du Pays Basque (2015). Depuis 2017, il est chercheur, une carrière qui lui a permis de se concentrer sur l’étude du cerveau. Parmi ses articles scientifiques, on trouve Life Science, populaire pour Ekaia (2016), Osagaiz (2017), Principia (2021) et l’encyclopédie Elhuyar Zientzia eta Teknologia hiztegia (2016). Il a également écrit un chapitre dans le livre Advances in Experimental Medicine and Biology (Springer, 2021).