Fall Guys lance le crossplay et finalise les versions Switch et Xbox

Fall Guys: Ultimate Knockout sortira sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Ce qui n’est pas encore connu, c’est quand il sortira, car il a été retardé indéfiniment. Mediatonic a publié une déclaration axée sur l’une des fonctionnalités les plus attendues, le cross-play. Profitant de cette situation, ils ont fait référence aux versions pour consoles Nintendo et Microsoft. La nouvelle? Que son développement affronte la dernière ligne droite.

« Nous savons que les nouvelles concernant Fall Guys sur Nintendo Switch et Xbox sont très attendues. Nous sommes en train de finaliser le développement », expliquent-ils dans le communiqué. Au-delà de cela, ils n’ont pas communiqué la date de sortie (2022 a été dit), bien qu’ils aient rappelé que ces versions « sont toujours en route ». En attendant, ils sont « excités » de donner aux joueurs la possibilité d’activer les fonctionnalités de cross-play sur les systèmes actuels.

Notre mise à jour de mi-saison est maintenant EN DIRECT ! Vous pouvez maintenant faire la fête avec vos amis Fall Guys, qu’ils soient sur PC ou PlayStation 👀 Nous avons également éliminé un tas de bugs et avons bientôt un tout nouveau mode de jeu appelé Sweet Thieves ALLONS-Y ! pic.twitter.com/GdJHqrOQ16 – Les gars de l’automne 👑 (@FallGuysGame) 22 février 2022

Le cross-play, c’est comment ?

La nouvelle mise à jour ajoute des lobbies multiplateformes. « Cela signifie que vous et vos amis pouvez former des groupes tout en jouant à Fall Guys, que vous jouiez sur PC ou PlayStation. » N’oubliez pas qu’avant, il était possible de le faire dans les salons personnalisés, mais il est maintenant possible de les créer dans n’importe laquelle des listes de lecture disponibles.

Suite à l’achat de Mediatonic par Epic Games, il est nécessaire de lier votre compte Fall Guys à votre compte Epic afin d’utiliser la fonctionnalité « Inviter des joueurs ». Toute personne ayant lié le compte sur leurs plateformes respectives pourra voir les amis qui jouent au jeu vidéo.

Fall Guys: Ultimate Knockout était tout un phénomène lors de sa sortie sur PlayStation et PC. Depuis lors, le jeu a été mis à jour avec de nouvelles saisons, même s’il n’a pas retrouvé le rythme effréné qu’il a atteint au cours de ses premières semaines sur le marché.

