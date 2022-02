Call of Duty : ordre chronologique de sortie de tous les jeux de la saga

Call of Duty n’aura pas de nouveau jeu principal en 2023, selon Bloomberg mercredi. Selon les informations, le studio californien Treyarch, auteurs de la série Black Ops et du récent Vanguard, connaît des problèmes de développement et a besoin de plus de temps ; vraisemblablement jusqu’en 2024.

Activision rompra ainsi la tradition des publications annuelles de Call of Duty qui a débuté en 2005 et, par conséquent, ce sera la première fois en dix-huit ans que les magasins ne proposeront pas un nouvel épisode premium de l’une des propriétés intellectuelles les plus populaires du secteur sur leurs étagères. Dans cet article, nous passerons en revue l’ordre chronologique de sortie de tous les épisodes de Call of Duty depuis sa création et quelles équipes ont été en charge de son développement.

Sans Call of Duty en 2023 ; Activision prévoit du contenu supplémentaire pour Call of Duty 2022

Il y a de nombreuses conséquences de ce fait; au-delà du strict anecdotique. Malgré les critiques, meilleures ou pires, le dernier Call of Duty est chaque année l’un des titres les plus vendus de l’année, quels que soient la plateforme et le format. Par conséquent, le chiffre d’affaires annuel dans des territoires tels que les États-Unis peut être affecté négativement en termes absolus, puisque le chiffre d’affaires de chaque tranche de CoD est supérieur à la somme de nombreux titres plus petits.

Bloomberg avance dans son rapport que le plan d’Activision est d’offrir une couverture de contenu très étendue pour Call of Duty 2022, développé par Infinity Ward avec un nouveau moteur graphique et une expérience « nouvelle génération » avec des changements notables dans la formule. Infinity Ward sera également l’équipe en charge de Call of Duty : Warzone 2, également prévu pour cette année. Cette décision, prise indépendamment d’Activision, vise à pallier l’absence de livraison en 2023 avec cette « année 2 » de la livraison de ce cours.

Il s’agit de l’ordre chronologique de sortie de tous les titres Call of Duty de 2003 à aujourd’hui, alors que nous sommes à l’aube de son 20e anniversaire.

Appel du devoir

Date de sortie : 2003

Plateformes : PC, Mac, PS3, Xbox 360

Studio de développement : Infinity Ward

Call of Duty 2

Date de sortie : 2005

Plateformes : PC, Mac, Xbox 360

Studio de développement : Infinity Ward

Appel du devoir 3

Date de sortie : 2007

Plateformes : PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii

Studio de développement : Treyarch

Call of Duty 4 Modern Warfare

Date de sortie : 2007

Plateformes : PC, Mac, PS3, NDS, Xbox 360, Wii, Xbox One, PS4

Studio de développement : Infinity Ward ; Logiciel Raven (édition remasterisée)

Call of Duty World at War

Date de sortie : 2008

Plateformes : PC, Mac, PS3, NDS, Xbox 360, Wii

Studio de développement : Treyarch

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Date de sortie : 2009

Plateformes : PC, Mac, NDS, Xbox 360, PS3

Studio de développement : Infinity Ward ; Beenox (édition remasterisée)

Call of Duty Black Ops

Date de sortie : 2010

Plateformes : PC, Mac, PS3, NDS, Xbox 360, Wii

Studio de développement : Treyarch

Call of Duty: Modern Warfare 3

Date de sortie : 2011

Plateformes : PC, Mac, NDS, Xbox 360, PS3, Wii

Studio de développement : Infinity Ward ; Jeux de masse

Call of Duty Black Ops 2

Date de sortie : 2012

Plateformes : PC, Mac, PS3, Xbox 360

Studio de développement : Treyarch

Call of Duty : Fantômes

Date de sortie : 2013

Plateformes : PC, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, Wii U

Studio de développement : Infinity Ward

Call of Duty : Guerre avancée

Date de sortie : 2014

Plateformes : PC, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One

Studio de développement : jeux Sledgehammer

Call of Duty : Black OpsIII

Date de sortie : 2015

Plateformes : PC, Mac, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One

Studio de développement : Treyarch

Call of Duty : Infinite Warfare

Date de sortie : 2016

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

Studio de développement : Infinity Ward

Call of Duty : Seconde Guerre mondiale

Date de sortie : 2017

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

Studio de développement : jeux Sledgehammer

Call of Duty : Black OpsIII

Date de sortie : 2018

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

Studio de développement : Treyarch

Call of Duty : Guerre moderne

Date de sortie : 2019

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

Studio de développement : Infinity Ward

Call of Duty : zone de guerre

Date de sortie : 2020

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

Studio de développement : Infinity Ward ; Logiciel Corbeau

Call of Duty : Guerre froide Black Ops

Date de sortie : 2020

Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series

Studio de développement : Treyarch ; Logiciel Corbeau

Call of Duty : Avant-garde

Date de sortie : 2021

Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series

Studio de développement : jeux Sledgehammer

Call of Duty 2022 (Call of Duty : Modern Warfare 2 ; nom de travail)