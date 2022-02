Dragon Ball Fighterz : Tous Les Changements Du Patch 1.30

Quatre ans après sa sortie, Dragon Ball FighterZ continue de faire la guerre. Le titre de combat en deux dimensions développé par Arc System Works n’a cessé de s’étendre et de s’améliorer grâce à des mises à jour et à du contenu téléchargeable (payant et gratuit). Maintenant, Android 21 fera ses débuts en tant que personnage jouable, donc le jeu vient d’être mis à jour vers la version 1.30.

Le patch ouvre la voie à l’arrivée du nouveau combattant, mais apporte également des ajustements mineurs au système de combat. Selon les (brèves) notes de mise à jour, certains bogues dans la mécanique et plus sont également résolus, bien que les changements spécifiques n’aient pas été spécifiés.

Quels sont les changements dans le patch 1.30 de Dragon Ball FighterZ ?

Ajout des données nécessaires pour accéder au nouveau pack téléchargeable (20). Vendu séparément.

Correction de problèmes avec les mécanismes de combat.

Mode Replay mis à jour (les données des générations précédentes ne peuvent pas être lues).

Correction de quelques bogues supplémentaires.

Améliorations de la stabilité totale du produit.

Dragon Ball FighterZ est sorti à l’origine sur PS4, Xbox One et PC. Cependant, une adaptation a ensuite été faite pour la Nintendo Switch. En revanche, les consoles de nouvelle génération (PS5, Xbox Series X et Xbox Series S) l’exécutent grâce à des fonctions de rétrocompatibilité. Au-delà de ce qui a déjà été annoncé, on ignore quel sera l’avenir du jeu au niveau du contenu. Il n’y a pas encore d’informations sur la saison 4.

Ce qui est plus incertain, c’est ce qu’il adviendra de la finale du championnat du monde Dragon Ball FighterZ, qui a été retardée indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19. Bandai Namco est confiant de trouver une nouvelle date, mais n’exclut pas non plus son annulation définitive. Cela dépendra de l’évolution de la crise.

source | Boulon de jeu