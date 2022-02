Horizon Forbidden West sera mis à jour pour résoudre les problèmes visuels

Guerrilla Games publiera un nouveau patch pour Horizon Forbidden West dans les prochains jours dans le but de résoudre certains problèmes visuels. Le titre PlayStation Studios, disponible depuis le 18 février sur les consoles PS5 et PS4, est un succès critique ; mais comme d’habitude, il n’est pas venu sans bogues et erreurs mineurs qui seront éventuellement résolus.

La propre équipe communautaire de Guerrilla Games a informé les joueurs sur Reddit de cette mise à jour à venir, qui est actuellement une priorité absolue dans les bureaux du service d’assistance, car il s’agit d’un inconvénient très sensible pour ceux qui jouent au jeu, en particulier en mode Performance.

Horizon Forbidden West recevra des correctifs pour résoudre les problèmes qui peuvent apparaître

Concrètement, les utilisateurs d’Horizon Forbidden West semblent agacés par quelques pépins dans les textures, le contraste du HDR et la gamme de couleurs, apparemment déséquilibrées. Aussi dans le mixage audio. Dans la version espagnole, certains dialogues sonnent de manière déséquilibrée par rapport au son environnant. Petit à petit tout sera résolu.

« L’équipe travaille dur pour résoudre ces problèmes hautement prioritaires et essaie de publier une mise à jour dès que possible », déclare Guerrilla Games, tout en accueillant les commentaires de la communauté. « Nous comprenons les frustrations et apprécions votre patience », concluent-ils.

Heureusement, ce sont des problèmes mineurs qui n’affectent pas la progression de la quête ou ne compromettent pas la progression du joueur.

Horizon Forbidden West, en vente uniquement sur PS5 et PS4

Horizon Forbidden West est désormais disponible exclusivement pour les consoles PS4 et PS5 au format physique et numérique. Nous sommes face à l’un des grands lancements de 2022 ; parmi les jeux les mieux notés de l’année. Vous pouvez lire notre analyse ici et consulter notre guide complet sur ce lien.

source | Reddit ; via PlayStation Lifestyle