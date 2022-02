Jeux PS Plus gratuits filtrés en mars 2022 pour PS5 et PS4

Les jeux PS Plus gratuits prévus pour ce mois de mars 2022 ont déjà fuité. Billbill-Kun, l’utilisateur de Dealabs qui a correctement fait progresser la gamme de titres PS5 et PS4 du service depuis septembre 2021, ajouté à de nombreuses autres occasions sur Xbox Live GOLD, a republié deux des jeux sélectionnés pour PlayStation Plus : Team Sonic Racing (PS4) et Ark : Survival Evolved (PS4) ; A défaut de savoir s’il y aura une autre PS5 choisie, comme c’est le cas dans la société japonaise depuis la première de la PlayStation 5 en novembre 2021.

Jeux PS Plus de mars 2022 : Team Sonic Racing et Ark : Survival Evolved

Team Sonic Racing et Ark: Survival Evolved seront disponibles en téléchargement à partir du 1er mars à 11h00 (CET), date à laquelle les titres PS Plus pour PS4 et PS5 ne seront plus disponibles pour le mois de février 2022 encore en cours. Je ne sais pas quel sera le troisième jeu choisi, le cas échéant.

Team Sonic Racing, dernier opus de la trilogie Sonic Racing développée par l’équipe britannique Sumo Digital et édité par SEGA en 2019, fait partie des titres retenus pour la rotation des jeux gratuits PS Plus de ce mois de mars 2022. Le jeu, dont analyse que vous pouvez lire sur Netcost, axée sur l’expérience de karting d’arcade classique et laissant de côté les options de transformation de Sonic & All Stars-Racing Transformed ; la tranche la plus acclamée de la licence.

Avec un total de 15 personnages sélectionnables et un mode aventure, il combine ses options solo avec un mode multijoueur intéressant ; du local au online, avec jusqu’à 12 joueurs. Le mode écran partagé permet jusqu’à 4 joueurs en même temps. « A recommander cependant aussi bien aux fans du genre qu’aux amoureux du hérisson pour rester addictif, simple et précis. Remarquable retour sur l’asphalte, mais un peu loin de ce qui était souhaité », a-t-on précisé dans l’analyse.

Pour sa part, Ark Survival Evolved est l’un des titres multijoueurs classiques des cinq dernières années. Le titre Studio Wildcard, une aventure d’action et de survie mettant l’accent sur les possibilités multijoueurs, nous permet d’explorer un monde immense avec des dinosaures, des armes à feu et la possibilité de construire nos propres bases. Il y a une deuxième partie en développement avec Vin Diesel, Russell Crowe et d’autres stars.

Il est prévu que dans les prochains jours, Sony annonce officiellement cette liste de jeux PS Plus pour le mois de mars.

Via | VGC