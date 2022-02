Gran Turismo 7 – Tous les circuits réels et originaux confirmés ; Liste complète

Il ne reste que quelques jours avant le lancement mondial de Gran Turismo 7 pour les consoles PS5 et PS4. Le retour tant attendu de la saga de conduite Polyphony Digital avec Kazunori Yamauchi à la barre se traduira par un jeu vidéo plein d’options, des heures et des heures de contenu à la fois solo et multijoueur afin que, finalement, l’essence de la saga. Cela nécessitera de nombreuses voitures et circuits, chose dans laquelle GT7 sera assez bien nourrie. Ce sont tous les circuits réels et originaux confirmés pour le moment.

Tous les circuits confirmés dans Gran Turismo 7 : liste complète

Selon la liste établie par GT Planet, experts en Gran Turismo, ce sont toutes les pistes que nous avons vues jusqu’à présent dans Gran Turismo 7 après avoir ajouté toutes les bandes-annonces et communications officielles. A noter que le jeu proposera plus de 400 véhicules (dont des voitures neuves et d’occasion) dans 34 lieux avec plus de 90 circuits ; comprenant ainsi des variantes desdits emplacements. Les mythiques Deep Forest Raceway, Dragon Trail, Tokyo Expressway ou encore Trial Mountain sont de retour ; et il ne manquera pas de Monza, Interlagos, Spa-Francorchamps, Daytona, Nurburgring, Suzuka…

circuits réels

Autodrome José Carlos Pace (Interlagos)

Autodrome national de Monza

Autopolis

Marques Hatch

Circuit de Barcelone-Catalogne

Circuit de la Sarthe

Circuit de Spa Francorchamps

Circuit automobile international de Daytona

Circuit international de Fuji

Circuit moteur de Goodwood

Panorama du Mont

Nurburgring

anneau de taureau rouge

Circuit de Suzuka

Circuit de Tsukuba

Circuit WeatherTech Laguna Seca

Sources de saule

Circuits fictifs / originaux de Gran Turismo

Village d’Alsace

Autodrome du lac Majeur

Circuit automobile Blue Moon Bay

Circuit BB

Circuit Sainte-Croix

Colorado Springs

Circuit de la forêt profonde

sentier du dragon

Ranch de pêcheurs

Anneau à grande vitesse

Parc de conduite de Kyoto

Circuit de vitesse de l’île du Nord

Route de Sardaigne/Moulins à vent de Sardaigne

Parcours Spécial X

Autoroute de Tokyo

TrialMountain

Gran Turismo 7, compte à rebours : disponible le 4 mars sur PS5 et PS4

Gran Turismo 7 sera disponible sur PS4 et PS5 le 4 mars prochain auprès de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment. Le jeu s’annonce comme le plus complet de la saga tant en termes d’options que de contenu, avec un déploiement technologique qui nous permettra de jouer à 60 FPS dans la résolution la plus élevée possible et avec des temps de chargement inexistants dans le cas de la PS5. Selon Kazunori Yamauchi, créateur et producteur de Gran Turismo, ces temps de chargement seront « d’environ une seconde ».

Les licences sont de retour, le réglage est de retour et le RPG de conduite PlayStation par excellence est de retour. Dans quelques jours vous pourrez lire notre analyse du jeu sur Netcost.

