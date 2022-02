Call of Duty n’aura pas de nouvel épisode en 2023 ; changement de plans et retard possible

Le prochain jeu vidéo Call of Duty développé par Treyarch (Black Ops) ne sortira pas en 2023, comme initialement prévu, mais en 2024, selon des sources avancées par Bloomberg. Le journaliste Jason Schreier a rendu compte à minuit ce mercredi d’un événement historique ; non seulement à cause du retard possible lui-même, en attendant la confirmation d’Activision, mais parce que dans ce cas, ce sera la première fois depuis 2005 sans un nouvel épisode de Call of Duty. Avec tout ce que cela implique au niveau de la facturation dans le secteur. Découvrons ce qui se passe avec ce prochain CoD.

C’est ainsi que les choses se passent avec Call of Duty : New Game en 2022 ; pause en 2023 et le rachat de Microsoft

« Call of Duty va sauter un an », a condamné le journaliste américain dans son message avec ce qui pourrait être l’une des nouvelles les plus importantes du prochain cours. Alors que les choses semblent avancer avec Call of Duty 2022, avec Infinity Ward aux commandes donnant de la couleur et de la forme à Modern Warfare 2, dans les bureaux de Treyarch la situation est bien différente.

La filiale californienne d’Activision basée à Santa Monica connaît des problèmes et, selon les informations, la décision de retarder Call of Duty 2023 est totalement indépendante de Microsoft. Call of Duty Vanguard (2021, Treyarch) a eu une performance commerciale en deçà de celle souhaitée par l’éditeur américain.

Call of Duty : Vanguard s’est vendu moins que prévu.

Dans les bureaux de Bobby Kotick et du reste des administrateurs d’Activision Blizzard, on craint que plusieurs livraisons ne se cannibalisent les unes les autres. Dans ce cas particulier, Call of Duty : Warzone (2020, Raven Software, Infinity Ward) a frappé à la fois le temps et la formule avec sa stratégie de jeu gratuit – gratuit avec les achats intégrés ; jeu en tant que service—. Il a été lancé au début de la pandémie et a fait tomber la barrière d’entrée de 60 $ à 70 $.

Qu’adviendra-t-il de Call of Duty en 2023 ?

Llegados a este punto, la pregunta que puede hacerse el aficionado a Call of Duty es qué pasará con la saga en 2023. Bloomberg sostiene que desde Activision ya están planificando cómo sortear ese “vacío” comercial que dejaría Call of Duty durante el último trimestre del l’année prochaine. Actuellement, l’idée est de proposer « un flux constant de contenu supplémentaire » à partir de Call of Duty 2022 ; c’est-à-dire transformer ce Modern Warfare 2 d’Infinity Ward en un titre de 24 mois et non un titre de 12 mois.

Dan Bunting, codirecteur de Call of Duty chez Treyarch, a démissionné en novembre 2021 après avoir été accusé de harcèlement sexuel.

Call of Duty 2022 proposera une expérience « nouvelle génération » en 2022 avec un titre traditionnel premium, avec Infinity Ward aux commandes et un nouveau moteur graphique. De l’autre, Call of Duty : Warzone 2, également commandé par Infinity Ward et vraisemblablement pour la nouvelle génération de consoles exclusivement avec des modifications de sa formule battle royale.

Le prochain Call of Duty sortira-t-il sur PlayStation ?

En ce qui concerne le prochain Call of Duty après l’accord d’achat de Microsoft par Activision, l’idée initiale est que la saga se poursuivra sur PlayStation pendant au moins trois versements supplémentaires. Microsoft a assuré ce même mois de février par la voix de son président, Brad Smith, que « Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision Blizzard disponibles sur PlayStation pendant la durée de tout accord existant avec Activision ».

Call of Duty : Modern Warfare (2019) a été un succès critique et commercial. Activision cherchera à reproduire cet élan en 2022 avec Call of Duty : Modern Warfare 2.

source | Bloomberg