L’amiibo Min Min de Super Smash Bros. a déjà une date et ceux de Minecraft sont retardés

Nintendo a confirmé la date de sortie de sa prochaine figurine amiibo, en l’occurrence Min Min de Super Smash Bros. Ultimate, un personnage tiré d’un autre jeu vidéo de combat comme ARMS. Ainsi, Min Min sera mis en vente le 29 avril, remplissant ainsi la promesse de son arrivée ce printemps. Cependant, la mauvaise nouvelle vient des deux autres amiibo qui ont également été annoncés pour ce printemps 2022, Steve et Alex de Minecraft, qui pour l’instant sont obsolètes et n’arriveront pas ce printemps.

Le prochain amiibo Super Smash Bros. Ultimate

Cela a été confirmé par Nintendo, assurant que la production du nouvel amiibo Minecraft appartenant à la même collection Super Smah Bros. Ultimate a subi plusieurs revers logistiques et qu’ils ne seront plus prêts pour le printemps de cette année. Bien sûr, ils ont confirmé qu’ils arriveront dans le courant de 2022, à une date encore à annoncer, même si ce sera sûrement au-delà de la fin juin.

Parallèlement aux nouvelles, nous avons de nouvelles images des deux amiibo Minecraft, grâce auxquelles nous pouvons apprécier en détail l’apparence pixélisée des deux personnages. Pour le moment, Nintendo n’a annoncé aucun nouvel amiibo lié aux derniers ajouts à Super Smash Bros. Ultimate, tels que Sephirot de Final Fantasy VII, Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2, Kazuya de Tekken ou Sora de Kingdom Hearts.

Ce qui semble certain, c’est que si l’un de ces nouveaux amiibo est annoncé, il n’atteindra sûrement pas les magasins avant 2023 et au-delà. Ce qui semble certain, c’est que le nouvel amiibo basé sur Monster Hunter Rise : Sunbreak avec Palamute, Malzeno et Palico arrivera dans les magasins dans les mois à venir.

source | Nintendo