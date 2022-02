Shadow Warrior 3 fête son « day one » de lancement sur PS Now avec un gameplay formidable

Shadow Warrior 3, le nouvel opus de la brutale saga de tir à la première personne de Flying Wild Hog avec Devolver Digital, arrive sur PC et consoles le 1er mars 2022. Et près d’une semaine après son arrivée sur le marché, PlayStation a confirmé que le sera disponible le jour même de son lancement sur PS Now, le service de jeux vidéo à la demande pour PS4 et PS5. Et pour célébrer l’annonce, les responsables ont partagé une nouvelle bande-annonce avec près de 10 minutes de gameplay brutal et que vous pouvez voir sur ces lignes.

Shadow Warrior 3 arrive sur PlayStation Now au lancement

Ainsi, les abonnés PS Now avec une PS4 ou une PS5 en leur possession pourront profiter de l’action bestiale de ce nouvel opus dès le jour même du lancement du titre, en frappant partout et en brandissant le katana avec la possibilité de briser les ennemis . Preuve en est cette nouvelle bande-annonce axée sur un niveau qui nous permettra d’exploiter une bonne partie des capacités de notre protagoniste.

Et c’est que comme le montre ce nouveau gameplay, nous pouvons alterner à tout moment entre combat rapproché et tir à distance en utilisant toutes sortes d’armes à feu, en plus de profiter des différentes caractéristiques et possibilités que les environnements des différents niveaux. Tout cela avec une petite mise en garde; si nous exécutons le katana rival en main, ils lâcheront des munitions et augmenteront le niveau de l’épée pour exécuter de nouvelles attaques plus dévastatrices.

Par contre, en tirant sur les ennemis on récupérera de la santé, il sera donc indispensable de changer de gameplay si on ne veut pas mordre la poussière au premier changement. De plus, l’utilisation du crochet sera également vitale pour se déplacer avec une plus grande vitesse et atteindre des endroits inaccessibles.

Shadow Warrior 3 arrive sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S le 1er mars 2022.

source | Playstation