Tencent rachète Inflexion Games, responsable de Nightingale

Tencent reprend une nouvelle équipe : Inflexion Games. Anciennement connu sous le nom d’Improbable Edmonton, rejoignez le géant asiatique pour renforcer ses ressources dans l’Ouest. L’équipe travaille sur Nightingale, leur premier projet. C’était dans la dernière édition des Game Awards lorsqu’il est apparu en société.

« L’équipe incroyablement talentueuse d’Inflexion Games a fait ses preuves dans le développement d’univers fascinants qui combinent une action forte avec un excellent gameplay », a déclaré Pete Smith, vice-président des partenariats chez Tencent Global Games dans un communiqué de presse. « La réaction initiale à Nightingale a été incroyablement positive et nous sommes impatients de soutenir Inflexion dans la réalisation de leur vision pour ce titre et les futurs. »

Aaryn Flynn, PDG du studio, partage son enthousiasme à l’idée de rejoindre le label. « C’est un privilège de travailler avec la famille Tencent. « La profondeur des connaissances et de l’expérience que les équipes mondiales de Tencent fournissent, et leur capacité à soutenir l’indépendance et l’esprit créatif de notre équipe, offrent une opportunité inestimable de collaboration. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur la sortie Early Access de Nightingale plus tard cette année. »

Nightingale, en route pour l’accès anticipé

Le titre dirigé par Flynn indique un certain temps fin 2022 pour mettre une partie de Nightingale entre les mains des joueurs. Inflexion Games propose un voyage partagé dans un monde aux allures victoriennes. Vous vous déplacerez dans des royaumes dangereux à travers des portails avec le reste de la communauté. Survivre et construire le monde de demain en groupe.

Chez Netcost, nous avons eu l’occasion d’interviewer le PDG. Pour ceux qui ne le savent pas, Flynn a une longue histoire dans l’industrie du jeu vidéo. Il a été directeur général de BioWare et a travaillé sur des sagas comme Mass Effect et Dragon Age. Vous pouvez lire le discours complet sur ce lien.

Source : communiqué de presse (ICO Partners)