Avez-vous EA Play ou Xbox Game Pass Ultimate ? Jouez gratuitement à GRID Legends pendant 10 heures

GRID Legends lance son essai gratuit pour tous les abonnés EA Play et Xbox Game Pass Ultimate. Vous aurez un accès complet au jeu pendant 10 heures cumulées, c’est-à-dire du temps de jeu réel. Une fois terminé, tous vos progrès seront stockés dans votre profil au cas où vous voudriez vous lancer et l’acheter.

Rappelons que le titre sera mis en vente le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Chez Netcost, nous avons récemment mis notre casque pour jouer aux premières courses en ligne. Son offre multijoueur va au-delà de la compétition classique. Des modes tels que l’élimination et le retour à la dérive, tandis que la catégorie double conserve une autre édition.

💥 Un mode histoire à succès

🌍 Rues et circuits mondiaux emblématiques

🌐 Multijoueur multiplateforme à 22 joueurs

🔄 Le retour de Drift et Elimination

🧱 Plus d’un million de courses de rêve#GRIDLegends est pour les amateurs de sensations fortes | 25 février pour Xbox, PlayStation et PC pic.twitter.com/tjxGvFVeE7

— Légendes GRILLE | 25 février 📅 (@gridgame) 3 février 2022