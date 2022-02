Bethesda va fermer son launcher sur PC ; qu’adviendra-t-il de leurs jeux ?

Bethesda met fin au support de son lanceur sur PC. La société américaine confirme la fermeture au cours du mois de mai prochain : Ils encouragent les utilisateurs à migrer leur bibliothèque vers Steam, puisque ce sera celle qu’ils utiliseront désormais. Nous répondons à vos questions si vous faites partie de la plateforme.

Comment allez-vous jouer aux jeux que vous avez sur le lanceur Bethesda et qu’adviendra-t-il de vos jeux ?

À partir d’avril, Bethesda vous permettra de migrer votre bibliothèque vers votre compte Steam. Tous les titres que vous possédez seront disponibles sans frais supplémentaires sur la plateforme Valve, y compris tous les autres achats que vous avez effectués. Certaines des parties sauvegardées seront automatiquement transférées ; les titres non pris en charge pour cette fonctionnalité nécessiteront un déplacement manuel. À partir de l’étude, ils soulignent qu’ils partageront plus de détails sur le processus une fois qu’il sera disponible.

Fallout 76

Qu’adviendra-t-il de votre réserve de pièces dans des jeux comme Fallout 76 et The Elder Scrolls Online ?

La migration vers votre profil Steam sera terminée et inclura toutes les devises virtuelles payées que vous avez achetées.

Que va-t-il arriver à Fallout 76 ?

Vous conserverez les progrès que vous avez réalisés sur tous vos personnages, y compris les saisons de camp et de service post-lancement de Fallout 76. Votre liste d’amis ne sera pas perdue non plus. Vous devez vous assurer que votre compte Bethesda est lié à votre profil Steam ; Plus de détails seront partagés à l’approche de la date de migration.

Il en va de même si vous êtes abonné à Fallout 1st. Vous serez récompensé sur Steam avec les mois restants jusqu’à ce que vous renouveliez l’année. Par exemple, s’il vous en reste 6, vous recevrez des Atomes proportionnels à cet emplacement.

La fermeture affectera-t-elle The Elder Scrolls: Online ?

Absolument. The Elder Scrolls : Online fonctionne sur un lanceur exclusif au jeu et indépendant de Bethesda.

Source : Béthesda (1, 2)