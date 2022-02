Magic et Capcom présentent une édition limitée de cartes inspirées de Street Fighter II

Wizards of the Coast et Capcom présentent un nouveau set exclusif de cartes à l’occasion du 35e anniversaire de la saga de jeux vidéo de combat Street Fighter sous le nom de Magic: The Gathering Secret Lair x Street Fighter, une collection de 8 cartes en édition limitée en crossover avec le célèbre jeu de société. L’annonce coïncide avec la présentation officielle de Street Fighter 6, le prochain opus de la franchise Capcom.

Nouvel ensemble Magic limité basé sur Street Fighter

Ainsi, cette collection est basée sur les huit personnages jouables de Street Fighter II et s’engage à offrir aux fans jusqu’à 8 illustrations uniques qui montrent l’un des pouvoirs spéciaux de chacun d’eux. Du mythique Hadoken de Ryu aux kicks frénétiques de Chun-Li, en passant par le boom sonore de Guile ou le Shoryuken de Ken, entre autres.

« Street Fighter et Magic: The Gathering viennent de genres très différents, mais les deux ont apporté des personnages incroyables, un gameplay riche et des liens sociaux à nos fans pendant des décennies », a déclaré Mark Heggen, architecte produit, Wizards of the Coast. « Nous sommes des fans de Street Fighter depuis toujours, et cette collaboration a été un rêve devenu réalité. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je dois réaccorder mon deck Blanka imparable. »

Magic: The Gathering Secret Lair x Street Fighter sera disponible le 29 juillet 2022 en version foil traditionnelle (54,99 $) et non foil (44,99 $). Les autres drops sont disponibles en versions foil traditionnel (44,99 €) et non foil (34,99 €).

En plus de cet ensemble spécial Street Fighter, Magic a récemment sorti le nouvel ensemble Kamigawa : Neon Dynasty, une collection qui allie tradition, futurisme et technologie.

source | Sorciers de la côte