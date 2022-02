Le PS VR2 se découvre en images : voici à quoi ressemble l’appareil de réalité virtuelle de Sony

Sony Interactive Entertainment a montré un premier aperçu de PlayStation VR2, les nouvelles lunettes de réalité virtuelle pour PS5. La société japonaise a utilisé son blog officiel pour présenter l’apparence de l’appareil, bien qu’elle n’ait pas encore partagé la date de lancement ou son prix officiel. En plus du matériel lui-même, ils ont également présenté les commandes.

« Aujourd’hui, je suis particulièrement ravi de révéler le nouveau design impressionnant de notre casque VR de nouvelle génération, PlayStation VR2 », a déclaré Hideaki Nishino, vice-président senior de la société. Selon le responsable, les commandes Sense apparaissent déjà avec leur design final. « Vous remarquerez que les lunettes PS VR2 ont une forme similaire » aux commandes. « La forme circulaire de l’orbe représente les 360 degrés que les joueurs percevront lorsqu’ils accéderont au monde virtuel. »

Nishino commente que le design est également inspiré du look du reste de la famille PlayStation 5. des similitudes d’apparence. La console a des « bords plats », tandis que le PS VR2 a une forme arrondie car « il est conçu pour une utilisation constante », similaire « aux bords arrondis du contrôleur DualSense et des écouteurs 3D ».

L’importance de l’ergonomie

L’objectif principal est de concevoir un casque attractif pour la « décoration » du salon, tout en gardant les joueurs immergés dans un univers gaming. « Nous accordons une attention particulière à l’ergonomie du casque et effectuons des tests approfondis pour garantir une sensation de confort pour une large gamme de tailles de tête. » Les lunettes VR ont une visière réglable, « qui place la zone de visualisation plus près ou plus loin du visage ».

Le confort a été l’un des aspects importants, ils ont donc ajouté de nouvelles fonctionnalités telles qu’un cadran de réglage de l’objectif. Le design plus fin et la « légère réduction de poids » contribuent à cet objectif. » Nous avons intégré un nouveau design de ventilation dans le casque PS VR2 que nous pensons que les utilisateurs apprécieront. Yujin Morisawa, Senior Art Designer chez SIE, a dirigé la conception du casque PS VR2 et explique pourquoi c’est de loin sa partie préférée de la conception. »

«Lorsque j’ai commencé à travailler sur la conception du casque PlayStation VR2, l’un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l’idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l’air, similaire aux évents de la console PS5 qui permettent le flux d’air. Nos ingénieurs ont proposé cette idée comme un bon moyen de permettre la ventilation et d’empêcher les lunettes de s’embuer lorsque les joueurs s’immergent dans les jeux VR « , a déclaré Morisawa.

Le créatif a travaillé « sur de nombreux concepts de conception pour y parvenir, et dans la conception finale, vous pouvez voir qu’il y a un peu d’espace entre la surface supérieure et la surface avant de la visière qui contient la ventilation intégrée ».

Horizon Call of the Mountain est le premier jeu annoncé pour PS VR2. Les kits de développement sont déjà entre les mains des développeurs.

