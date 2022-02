Suicide Squad : le costume invisible de Harley Quinn et la scène du Joker dévoilés

Après la première de la Snyder Cut of Justice League souhaitée sur HBO Max l’année dernière, de nombreux fans demandent la sortie de la soi-disant Yesterday Cut of Suicide Squad, la version du réalisateur de l’épisode original de Suicide Squad qui n’a jamais vu le jour . Et malgré le refus de Warner Bros. de donner son feu vert au projet, des images et des clips vidéo de séquences inédites de la coupe de ce réalisateur continuent de faire surface. C’est le cas d’une nouvelle photographie de Harley Quinn de Margot Robbie avec un costume qui n’a jamais été révélé et d’un court clip vidéo du même personnage avec le Joker de Jared Leto.

Nouveau matériel de la coupe d’hier de Suicide Squad

C’est ainsi que le média Comic Book Movie le reprend, ce qui a fait écho à un post sur Instagram d’Owen Thornton, costumier du film. Et grâce à cette photo inédite on aperçoit un look inédit de la Harley Quinn de Margot Robbie.

« Harley Quinn, incarnée par l’inimitable Margot Robbie. Elle portait sa robe de mariée lors des tournages tournés à Los Angeles. C’était amusant de le dépoussiérer avec les couleurs rouges et bleues traditionnelles. Bien sûr, Suicide Squad a beaucoup de secrets cachés dans la coupe de David Ayer. Ce n’est que l’un d’entre eux », écrit le responsable de la garde-robe du film.

Bien sûr, le moment auquel appartient cette image est inconnu, même s’il pourrait bien provenir du mariage entre Harley Quinn et le Joker. Et en parlant du Clown Prince of Crime, un petit clip vidéo du Joker de Jared Leto appartenant à l’Ayer Cut est également apparu et dans lequel on voit le personnage se disputer avec Harley Quinn elle-même dans ce qui ressemble à une scène où le Joker a sauvé sa bien-aimée .

source | Film de bande dessinée