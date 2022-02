Destiny 2 : The Witch Queen : où acheter le jeu, prix et éditions

Destiny 2: The Witch Queen marque le début de la cinquième année de support de Bungie pour le hit. L’extension nous emmènera dans le monde du trône de Savathun, un monde inédit dans lequel nous devrons dévoiler les secrets entourant la Sœur des Formes. Son arrivée ce 22 février offrira une nouvelle campagne, des équipements et des expériences qui se prolongeront au fil des saisons. Nous vous disons tout ce que vous devez garder à l’esprit pour ne rien manquer.

Toutes les éditions de Destiny 2 : La Reine Sorcière et ce qu’elles contiennent

Édition Deluxe et pack 30e anniversaire

nouvelle campagne

Création d’armes

Nouveau type d’arme : Glaives

nouveau raid

équipement d’exception

Nouvelle activité pour 6 joueurs

Pistolet mitrailleur exotique, catalyseur et skin

Accès aux saisons 16, 17, 18 et 19

2 donjons pour l’année 5

Throneworld Colibri Exotique

Nouveau donjon du 30e anniversaire

Lance-roquettes exotique Gjallarhorn, catalyseur et skin

De nouvelles armes inspirées des mondes Bungie du passé

Ensemble d’armure d’écho descendant

Ensemble de skin Bungie Street Fashion

Ensemble de conception inspiré du marathon

Conception de coque unique

colibris exceptionnels

navire exceptionnel

Emblèmes, shaders, gestes et plus

Destiny 2 : La Reine Sorcière, prix et où acheter

Bungie publie The Witch Queen numériquement uniquement via les distributeurs numériques PlayStation, Xbox, Steam et Google Stadia. L’édition Standard est proposée au prix de 39,99 euros, tandis que l’édition Deluxe monte à 79,99 euros. Si vous voulez le package le plus complet, l’extension avec le package du 30e anniversaire de Bungie est au prix de 99,99 euros