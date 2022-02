Ils reprochent à Capcom le logo de Street Fighter 6 : il sort d’une banque d’images

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis l’annonce officielle de Street Fighter 6, mais la première polémique ne s’est pas fait attendre. Les critiques se sont concentrées sur son logo, puisque, comme l’a révélé le directeur créatif d’Ars Technica, Aurich Lawson, ce logo est étrangement le même que celui que l’on peut trouver dans la banque d’images d’Adobe, au prix de 79,99 $.

« Le nouveau logo Street Fighter 6 coûte 80 $ sur le site Adobe Stock », a-t-il révélé sur le réseau social susmentionné. Je ne sais même pas quoi dire. Je savais que c’était générique, mais je ne savais pas que c’était si mauvais. Ils ont cherché ‘SF’ dans la base de données », puis « ajouter le 6 » ci-dessous.

Similaire mais pas pareil

Les deux logos présentent de petites différences. Dans le cas des titres Capcom, l’hexagone semble plus fin, tandis que certaines parties ont une apparence plus arrondie. Pour le moment, Capcom n’a pas commenté cela, mais ce n’est pas la première fois qu’un de ses logos se trouve dans l’œil de l’ouragan.

Récemment, les Japonais ont réglé à l’amiable une accusation de possible plagiat du logo du classique Resident Evil 4. Les termes dudit accord n’ont pas été rendus publics.

Street Fighter 6 a été annoncé via une bande-annonce, toujours sans date de sortie ni plateformes confirmées. Le précédent opus était exclusif à PS4 sur console, bien qu’il ait également été vendu sur PC.

Après plusieurs années sur le marché, Capcom a élargi le jeu avec de nouveaux modes de jeu et combattants, du contenu téléchargeable gratuit et payant. Fin 2021, il a été confirmé qu’ils n’allaient pas travailler sur plus de contenu, ce qui prévoyait déjà la possibilité d’un nouveau chapitre de la célèbre série de combats.

source | VGC