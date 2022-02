Doctor Strange dans le multivers de la folie : Un nouveau méchant terrifiant est découvert sur l’affiche

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film de Marvel Studios dans lequel les portes du multivers Marvel s’ouvriront en grand, continue de cacher des secrets à travers ses différents supports promotionnels. À tel point que malgré le fait que plus d’une semaine s’est écoulée depuis la publication de la deuxième bande-annonce (que vous pouvez voir en tête de cette actualité) avec la nouvelle affiche, il y a des fans qui continuent d’analyser chaque nouveau support visuel de la filmer au millimètre, découvrir des choses que pratiquement personne n’avait remarquées. C’est le cas de l’affiche précitée et de la présence d’un méchant Marvel qui était passé totalement inaperçu.

Chthon, l’archidémon du chaos de Marvel

C’est ainsi que le média Comic Book Movie le recueille à travers un post d’un fan qui a découvert Chthon, l’Archidémon du Chaos de Marvel Comics et créateur du livre noir Darkhold, dans l’un des nombreux morceaux de verre de l’affiche de Doctor Strange dans le multivers de la folie et mettant en vedette de nombreux autres personnages et références du film.

C’est un personnage qui a déjà eu sa propre référence dans l’UCM lorsque le Darkhold susmentionné apparaît dans Scarlet Witch and Vision, un livre que Wanda elle-même garde pour enquêter s’il est possible de ramener ses enfants. Au-delà de la possible connexion Scarlet Witch, Chthon est également un maître des arts sombres et créateur de toutes sortes de créatures magiques Marvel, telles que des vampires, des loups-garous et des sorciers. Aura-t-il une sorte de relation avec le nouveau Blade de Mahershala Ali ?

Nous verrons quel rôle joue Chthon dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et s’il finit par corrompre la Scarlet Witch, comme le suggèrent les dernières bandes-annonces.

source | Film de bande dessinée